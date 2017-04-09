Сборная России выиграла молодёжный чемпионат Европы по волейболу

В финальном матче юные российские волейболистки (игроки не старше 18 лет) победили итальянок со счётом 3:2.

Счёт по партиям — 18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10. Напомним, что наша команда начала турнир в голландском городе Арнем с двух сухих поражений — в том числе от Италии. Тем не менее команда Александра Карикова выиграла следующие три матча, заняла второе место в группе, вышла в полуфинал и в итоге завоевала трофей.

Два года назад Россия также первенствовала в этой возрастной категории, спустя 18 лет после предыдущего подобного успеха. Основу этой сборной составили волейболистки клуба "Северянка". Причём, в отличие от соперниц, наша команда не делала ставку на одну нападающую: очки распределялись равномерно между нападающими.

Отметим, что в тренерский штаб сборной России в Арнеме входила знаменитая Екатерина Гамова. Для нашей выдающейся волейболистки это был тренерский дебют.

Чемпионат Европы. Девушки (до 18 лет). Финал

Россия — Италия — 3:2 (18:25, 25:16, 26:24, 21:25, 15:10)

Россия: Никашова (2), Шевчук (15), Пушина (11), Кадочкина (13), Зверева (11), Бровкина (8), Шепелева (либеро), Новикова (0), Якушина (8), Распутная (2), Боговская (0), Соболева (2).