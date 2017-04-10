Овечкин завершил чемпионат НХЛ с рекордом всех времён

Александр Овечкин стал первым в истории хоккеистом, кому удалось в 12 сезонах подряд забить за свой клуб больше всего голов.

В чемпионате 2016/17 Овечкин стал автором 33 заброшенных шайб. Для российского капитана "Вашингтона" это весьма средний показатель. Напомним, в четырёх предыдущих сезонах Овечкин выигрывал снайперскую гонку всей лиги, а в трёх последних — покорял вершину в 50 голов!

Тем не менее в "Вашингтоне" 2016/17 результат Овечкина лучший наряду с Ти Джеем Оши, который также отличился 33 раза. Таким образом, наш супербомбардир установил рекорд НХЛ всех времён. Овечкин превзошёл достижения Рика Нэша и Горди Хоу (по 11 подобных сезонов кряду), Майка Босси и Бобби Халла (по 10).

В заключительном матче регулярки "Вашингтон" уступил "Флориде" 0:2. Однако это не помешало команде Овечкина выиграть чемпионат и получить первый номер "посева" в Кубке Стэнли 2017. Плей-офф "столичные" начнут серией против "Торонто".