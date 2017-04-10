Тарасенко успел побить рекорд за 15 минут до конца 180-дневного марафона (видео)

Хоккеист "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко забросил победную шайбу в заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (3:2).

Тарасенко реализовал сольный проход на 5-й минуте третьего периода.

Этот гол стал для Тарасенко 39-м в сезоне и 8-м победным. Кроме того, он принёс россиянину 75-е очко — таким образом, форвард "Сент-Луиса" улучшил ровно на один результативный балл установленный год назад личный бомбардирский рекорд.

Тарасенко завершил стартовавшую 12 октября регулярку в десятке лучших бомбардиров. Среди россиян более высокий результат показал только Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" (85 очков, 40 голов + 45 передач).

Обладателем "Арт Росс Трофи" стал лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (100 очков), а "Морис Ришар Трофи" — Сидни Кросби ("Питтсбург", 44 гола).

НХЛ. Регулярный чемпионат

Айлендерс — Оттава — 4:2

Тампа-Бэй — Баффало — 4:2 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 передача, Наместников (Тампа-Бэй) — 1 передача

Детройт — Нью-Джерси — 4:1

Торонто — Коламбус — 2:3

Сент-Луис — Колорадо — 3:2 Тарасенко (Сент-Луис) — 1 гол, Барбашёв (Сент-Луис) — 1 передача

Рейнджерс — Питтсбург — 3:2

Филадельфия — Каролина — 3:4 Проворов (Филадельфия) — 1 передача

Вашингтон — Флорида — 0:2

Анахайм — Лос-Анджелес — 4:3 ОТ

Эдмонтон — Ванкувер — 5:2 Голдобин (Ванкувер) — 1 гол, Трямкин (Ванкувер) — 1 гол

Пары первого раунда плей-офф

Восток

Вашингтон — Торонто

Питтсбург — Коламбус

Монреаль — Рейнджерс

Оттава — Бостон

Запад

Чикаго — Нэшвилл

Миннесота — Сент-Луис

Анахайм — Калгари

Эдмонтон — Сан-Хосе