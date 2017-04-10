Тарасенко успел побить рекорд за 15 минут до конца 180-дневного марафона (видео)

Тарасенко реализовал сольный проход на 5-й минуте третьего периода.
Этот гол стал для Тарасенко 39-м в сезоне и 8-м победным. Кроме того, он принёс россиянину 75-е очко — таким образом, форвард "Сент-Луиса" улучшил ровно на один результативный балл установленный год назад личный бомбардирский рекорд.
Тарасенко завершил стартовавшую 12 октября регулярку в десятке лучших бомбардиров. Среди россиян более высокий результат показал только Никита Кучеров из "Тампа-Бэй" (85 очков, 40 голов + 45 передач).
Обладателем "Арт Росс Трофи" стал лидер "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (100 очков), а "Морис Ришар Трофи" — Сидни Кросби ("Питтсбург", 44 гола).
НХЛ. Регулярный чемпионат
Айлендерс — Оттава — 4:2
Тампа-Бэй — Баффало — 4:2 Кучеров (Тампа-Бэй) — 1 передача, Наместников (Тампа-Бэй) — 1 передача
Детройт — Нью-Джерси — 4:1
Торонто — Коламбус — 2:3
Сент-Луис — Колорадо — 3:2 Тарасенко (Сент-Луис) — 1 гол, Барбашёв (Сент-Луис) — 1 передача
Рейнджерс — Питтсбург — 3:2
Филадельфия — Каролина — 3:4 Проворов (Филадельфия) — 1 передача
Вашингтон — Флорида — 0:2
Анахайм — Лос-Анджелес — 4:3 ОТ
Эдмонтон — Ванкувер — 5:2 Голдобин (Ванкувер) — 1 гол, Трямкин (Ванкувер) — 1 гол
Пары первого раунда плей-офф
Восток
Вашингтон — Торонто
Питтсбург — Коламбус
Монреаль — Рейнджерс
Оттава — Бостон
Запад
Чикаго — Нэшвилл
Миннесота — Сент-Луис
Анахайм — Калгари
Эдмонтон — Сан-Хосе
- Популярные
- По времени