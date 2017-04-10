Павлюченкова победила первую ракетку мира в финале турнира в Мексике

Анастасия Павлюченкова принесла России второй титул в женском теннисном профессиональном туре за сутки, одолев немку Анжелик Кербер — 6:4, 2:6, 6:1.

Напомним, перед этим победительницей турнира в американском Чарльстоне стала 19-летняя Дарья Касаткина, добывшая свой первый в жизни одиночный титул WTA.

У Павлюченковой таких титулов уже 9. Причём четыре из них россиянка добыла именно в Монтеррее.

Напомним, её соперница по нынешнему мексиканскому финалу недавно вернулась на первую строчку рейтинга WTA, сместив оттуда великую Серену Уильямс. Счёт личных встреч Павлюченковой и Кербер был 5—3 в пользу немки. Причём в трёх предыдущих поединках представительница Германии не отдала россиянке ни сета.

Тем не менее, Павлюченкова одержала вполне заслуженную победу.

Для российского женского тенниса это третий турнирный триумф в 2017 году. До Павлюченковой и Касаткиной в Индиан-Уэллсе всех затмила Елена Веснина, победив тогда в финале Светлану Кузнецову.

В обновлённом рейтинге WTA Касаткина переместилась с 42-й строчки на 29-ю, а Павлюченкова сохранила 16-ю позицию. Первой ракеткой России (и 9-й в мире) осталась Кузнецова.