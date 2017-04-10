Игрок НБА побил великий рекорд 55-летней давности и забил с сиреной (видео)

Баскетболист клуба "Оклахома-Сити" Расселл Уэстбрук оформил свой 42-й трипл-дабл в сезоне-2016/17 в матче против "Денвера" (106:105).

Проводящий феноменальный сезон Уэстбрук набрал 50 очков, сделал 15 подборов и 10 передач. Такие комбинации (двузначная сумма в трёх статистических показателях) в баскетболе называются трипл-дабл. И для Уэстбрука этот был уже 42-й подобный матч в чемпионате-2016/17!

Таким образом, суперразыгрывающий "Оклахомы" перекрыл достижение легендарного Оскара Робертсона, оформившего 41 трипл-дабл в сезоне-1961/62. Ещё раньше Уэстбрук повторил другое невероятное достижение Робертсона — гарантировав себе трипл-дабл из среднего количества очков, подборов и передач по итогам всей регулярки.

Кроме того, Уэстбрук добыл "Оклахоме" победу над "Денвером" сверхдальним попаданием одновременно с финальной сиреной!

Westbrook for the wiiiiiin !!!!!!! pic.twitter.com/B2hqYnnTvb — Doctor NBA (@DoctorNBA) 9 апреля 2017 г. AP/EAST NEWS

По мнению большинства специалистов, именно 28-летний защитник "Оклахомы" должен получить титул самого ценного игрока сезона. По общему количеству трипл-даблов за карьеру Уэстбрук (79) вышел на четвёртое место, уступая Робертсону (181), Мэджику Джонсону (138) и Джейсону Кидду (107).