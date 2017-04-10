Футболист главных "транжир" РФПЛ не забил пенальти во второй игре подряд (видео)

Бразильский полузащитник казанского "Рубина" Жонатас промахнулся мимо ворот при исполнении 11-метрового в матче 22-го тура Премьер-лиги против "Томи".

Промах Жонатаса случился на 26-й минуте матча "Томь" — "Рубин", когда сибиряки уже вели 1:0. На минувшей неделе тот же бразилец не смог реализовать пенальти в полуфинале Кубка России с "Уралом", в котором казанский клуб уступил со счётом 1:2. И тогда Жонатас тоже промазал мимо ворот.

Отметим, что "Рубин" перед началом сезона-2016/17 потратил на легионеров больше всех в РФПЛ. "Томь" же является клубом-банкротом: замыкая турнирную таблицу, эта команда зимой распустила из-за долгов всех своих лидеров и сейчас использует полумолодёжный состав.

После вылета из Кубка многие полагали, что главного тренера "Рубина" Хави Грасию ждёт отставка. Однако перед матчем с "Томью" руководство казанского клуба выразило поддержку испанскому специалисту.