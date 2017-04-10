Футболист главных "транжир" РФПЛ не забил пенальти во второй игре подряд (видео)

Незабитый пенальти 26' Жонатас @Jonathasjesus22 @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 22-й тур. #ТомьРубин 1:0 pic.twitter.com/VJZJSj3jON— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 10 апреля 2017 г.
Промах Жонатаса случился на 26-й минуте матча "Томь" — "Рубин", когда сибиряки уже вели 1:0. На минувшей неделе тот же бразилец не смог реализовать пенальти в полуфинале Кубка России с "Уралом", в котором казанский клуб уступил со счётом 1:2. И тогда Жонатас тоже промазал мимо ворот.
Отметим, что "Рубин" перед началом сезона-2016/17 потратил на легионеров больше всех в РФПЛ. "Томь" же является клубом-банкротом: замыкая турнирную таблицу, эта команда зимой распустила из-за долгов всех своих лидеров и сейчас использует полумолодёжный состав.
После вылета из Кубка многие полагали, что главного тренера "Рубина" Хави Грасию ждёт отставка. Однако перед матчем с "Томью" руководство казанского клуба выразило поддержку испанскому специалисту.
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