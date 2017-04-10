Бывший тренер "Анжи" допустил, что в 2003 году его команда могла сдать два матча

Главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев прокомментировал скандальные заявления своего экс-помощника в руководящем штабе "Анжи"-2003.

Александр Пискарёв, ассистировавший Гаджиеву в махачкалинском клубе, ранее заявил порталу Sports.ru, что в чемпионате первого дивизиона 2003 года "Анжи" продал два выездных матча (видимо, липецкому "Металлургу" и воронежскому "Факелу"). Перед теми играми Гаджиев был госпитализирован, а Пискарёв был вынужден исполнять обязанности главного тренера. О факте сдачи, как утверждает Пискарёв, ему сообщили постфактум.

— Если Пискарёв так говорит, значит, у него есть информация, — заявил Гаджиев. — Допускаю, так и было. Ничего точно не могу сказать, потому что у меня были серьёзные проблемы со здоровьем. Я лежал под капельницей.

Отметим, что в 2003 году "Анжи" финишировал в первом дивизионе на шестом месте. А нынешняя команда Гаджиева — "Амкар" — занимает седьмое место в РФПЛ. "Анжи" идёт в элитном дивизионе на 11-й строчке, сыграв в выходные вничью в Санкт-Петербурге с "Зенитом".