Победный гол "Магнитки" в ворота СКА был забит при шансах 0,4% (видео)

Напомним, после броска Калетника счёт стал 2:1 в пользу "Магнитки". В концовке "металлурги" забросили шайбу в пустые ворота, так что гол 21-летнего российского нападающего стал победным.
Но самое главное, что эта шайба была заброшена Калетником в меньшинстве. И это всего лишь второй подобный случай в истории финальных серий Кубка Гагарина, которые проводятся с 2009 года.
"Всё нормально, со мной всё нормально". #ММГСКА pic.twitter.com/1a9LDoVY2Y— КХЛ (@khl) 10 апреля 2017 г.
До точного броска Калетника в финалах (включая нынешний) было заброшено 235 шайб. Единственный гол в меньшинстве ранее записал в свой актив московский динамовец Максим Цветков в серии 2013 года против челябинского "Трактора". Иначе говоря, шансы отличиться при численном перевесе у соперника составляли... 0,00425532, или 0,4%!
Тем не менее Калетнику это удалось! При том что это был всего лишь второй гол в Кубке Гагарина в карьере молодого хоккеиста.
Серия "Магнитка" — СКА переезжает в Санкт-Петербург при равенстве 1–1.
- Популярные
- По времени