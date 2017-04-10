Победный гол "Магнитки" в ворота СКА был забит при шансах 0,4% (видео)

Хоккеист Владислав Калетник, обеспечивший магнитогорскому "Металлургу" победу во втором матче финала Кубка Гагарина — 2017, совершил почти невозможное.

Напомним, после броска Калетника счёт стал 2:1 в пользу "Магнитки". В концовке "металлурги" забросили шайбу в пустые ворота, так что гол 21-летнего российского нападающего стал победным.

Но самое главное, что эта шайба была заброшена Калетником в меньшинстве. И это всего лишь второй подобный случай в истории финальных серий Кубка Гагарина, которые проводятся с 2009 года.

До точного броска Калетника в финалах (включая нынешний) было заброшено 235 шайб. Единственный гол в меньшинстве ранее записал в свой актив московский динамовец Максим Цветков в серии 2013 года против челябинского "Трактора". Иначе говоря, шансы отличиться при численном перевесе у соперника составляли... 0,00425532, или 0,4%!

Тем не менее Калетнику это удалось! При том что это был всего лишь второй гол в Кубке Гагарина в карьере молодого хоккеиста.

Серия "Магнитка" — СКА переезжает в Санкт-Петербург при равенстве 1–1.

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