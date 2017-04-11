Россиян в Зале славы фигурного катания стало на одного меньше, чем канадцев

Напомним, в Зал славы 10 апреля 2017 года были введены олимпийский чемпион Алексей Ягудин и наш прославленный тренер Алексей Мишин. Кроме них подобной чести удостоились представители Канады, Китая и Австрии.
Общее число наших спортсменов и тренеров в Зале славы достигло 17: ранее туда попали Людмила Белоусова, Олег Протопопов, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева, Сергей Гриньков, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Тамара Москвина, Татьяна Тарасова, Николай Панин-Коломенкин, Артур Дмитриев, Наталья Мишкутёнок и Оксана Казакова.
Чаще России/СССР в Зал славы включались представители США (26) и Канады (18).
Зал славы расположен в американском городе Колорадо-Спрингс и был учреждён в 1976 году.
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