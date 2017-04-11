"Аргентинский Бердыев" поспорит с Профессором за право привезти в Россию Месси

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа назвал имена претендентов на освободившийся пост главного тренера одной из ведущих сборных мира.

Ранее было официально объявлено об отставке с поста главного тренера сборной Аргентины Эдгардо Баусы. Это не стало сенсацией, скорый уход специалиста анонсировался сразу после того, как команда, проиграв боливийцам, покинула зону чемпионата мира 2018 года в России.

Главным претендентом на замену Баусе назывался наставник "Севильи" Хорхе Сампаоли по прозвищу Профессор. Однако теперь добавился ещё один кандидат — знаменитый Диего Симеоне, превративший мадридский "Атлетико" во флагмана не только испанского, но и европейского футбола.

Сеньор Тапиа вылетел в Испанию на переговоры с Сампаоли и Симеоне. Отметим, что первый добился самых значимых успехов со сборной Чили. А второй дважды выводил "Атлетико" в финал Лиги чемпионов (где уступал "Реалу"). Симеоне в России часто сравнивают по стилю работы с Курбаном Бердыевым. Кстати, оба этих тренера тоже высокого мнения друг о друге.

Добавим, что решать задачу попадания на ЧМ-2018 аргентинцам придётся без своей главной звезды — Лионеля Месси. Форвард "Барселоны" дисквалифицирован за оскорбление арбитра и пропустит три из четырёх оставшихся матчей Аргентины в отборочной южноамериканской группе.

Пока команда занимает пятое место, а напрямую в Россию попадут первые четыре сборные.