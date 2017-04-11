"Спартак" и "Зенит" рассудит арбитр, похудевший на 15 кг

Главным судьёй центрального матча 23-го тура РФПЛ назначен Александр Егоров из Саранска.

Напомним, матч "Спартак" — "Зенит" начнётся в Москве 16 апреля в 18:00. Красно-белые лидируют в чемпионате за 8 туров до конца, опережая питерцев на 8 очков. В случае победы "Спартак" по сути обеспечит себе чемпионство, ЦСКА отстаёт от команды Массимо Карреры на те же 8 очков, что и "Зенит".

Обслуживать центральную встречу тура и, возможно, всего чемпионата доверено 44-летнему арбитру из Саранска Александру Егорову. Ранее на очных матчах "Спартака" и "Зенита" этот судья не работал.

В нынешнем сезоне Егоров обслуживал три игры с участием спартаковцев — и во всех трёх москвичи победили 1:0. Четырежды он судил зенитовцев (две победы и две нулевые ничьи, в том числе с ЦСКА в Москве).

Егоров стал одной из обсуждаемых фигур российского судейского корпуса после того, как недавно похудел на 15 кг.