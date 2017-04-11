Боксёр-любитель устроил спарринг с рюкзаком в вагоне московского метро (видео)

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Боксёр-любитель устроил спарринг с рюкзаком в вагоне московского метро (видео)

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Фото: © L!FE

Корреспондент Лайфа стал свидетелем необычного боя на перегоне между станциями "Кузнецкий Мост" и "Китай-город".

Популярность единоборств в России набирает такие масштабы, что тренировки бойцов теперь можно увидеть... даже в метро. Свидетелем одного такого удивительного эпизода стал Лайф. Молодой человек спортивной наружности на глазах у изумлённых пассажиров провёл спарринг, использовав вместо груши рюкзак.

Отметим, что москвичи такую популяризацию спорта не оценили — многие поспешили уйти с импровизированного ринга.

Суровый парень не представился, но сказал, что едет на тренировку. На вопрос, мечтает ли выйти когда-нибудь на профессиональный ринг, "метробоец" ответил: "Да я и так всех этих Макгрегоров и Кличко порву".

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