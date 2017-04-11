Как легендарный Третьяк решил, что ему подарили канистру водки

После пресс-конференции, посвящённой подписанию трёхлетнего контракта между Федерацией хоккея России и компанией "Тотал Восток", для Лайфа было сделано несколько любопытных заявлений.

После церемонии подписания соглашения глава ФХР России, легендарный в прошлом вратарь Владислав Третьяк и генеральный директор "Тотал Восток" Фабьен Вуазен обменялись сувенирами. Третьяку досталась канистра машинного масла (Вячеслав Александрович слегка удивился: "Спасибо! А внутри что? Водка? Ликёр? Неужели правда машинное масло?"), а Вуазену — вратарский свитер сборной России с первым номером на спине.

— Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил: наш хоккей должен развиваться именно на деньги частных спонсоров, а не средства из государственного бюджета, — отметил Третьяк. — Очень приятно, что в лице компании "Тотал Восток" мы нашли стратегического партнёра минимум на трёхлетний срок. Надеюсь, это сотрудничество продолжится и в дальнейшем.

— К сожалению, сотрудничество МОК и НХЛ пока не складывается. Нет опасений, что в том весьма вероятном случае, если сборная России выиграет хоккейный турнир Олимпиады 2018 года, западные СМИ напишут: "Это неправильная победа, русские обыграли неизвестно кого". Ну а если, не дай бог, проиграем...

— Очень приятно, что вы уже заранее вручили нам золотые медали Пхёнчхана-2018, — ответил Третьяк. — Знаете, я сам побеждал на трёх Олимпиадах. И совершенно не чувствую, что они какие-то ущербные или неправильные из-за того, что в них не участвовали профессионалы из НХЛ. Конкуренция что тогда, что сейчас в мировом хоккее — очень высокая. Олимпийский чемпион по хоккею — это звание, завоевать которое очень сложно и почётно. Такую золотую медаль ценят даже в Африке...

— Хоккейная сборная России — в отличие от постоянного победителя ралли "Даккар" команды "КамАЗ-Мастер", которую вы тоже поддерживаете — не может похвастать стабильностью результатов. Нет опасений, что в случае провала хоккеистов это негативно скажется на имидже вашей компании? — вопрос Вуазену.

— Нет, конечно. Во-первых, сборная России — один из признанных лидеров мирового хоккея. Во-вторых, успехи или неуспехи в отдельных поединках не могут глобально повлиять на восприятие сборной и, соответственно, её партнёров. А в-третьих, наше сотрудничество с ФХР не ограничивается поддержкой первой команды страны. Мы будем совместно работать над многими социальными проектами.

— Хоккейную сборную нашей страны несколько лет назад снова стали называть "Красной машиной". Учитывая, что главная ваша продукция для российского рынка — автомобильные масла, будете как-то использовать этот образ в вашей рекламной стратегии?

— Вы правы, это отличная отправная точка для выстраивания правильного позиционирования нашего сотрудничества. Пока оно только начинается и мне сложно раскрыть какие-то рекламные детали — хотя бы потому, что они ещё не разработаны. Но, конечно, у нас есть несколько идей, как обыграть прозвище российской сборной. Собственно, это наша первоочередная задача — разработать концепцию совместной с ФХР рекламной кампании, которая будет реализована на ТВ и в Интернете.

Кстати, одним из пунктов нашего соглашения с федерацией станет то, что мы полностью оплатим показ на "Матч ТВ" игр российской сборной на чемпионате мира (турнир пройдёт с 5 по 21 мая в Германии и Франции. — Прим. Лайфа).