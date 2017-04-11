Прах знаменитого хоккеиста-вышибалы развеяли над скамейкой запасных

Такое решение спустя семь лет после смерти мужа приняла вдова Боба Проберта, считающегося многими лучшим тафгаем в истории Национальной хоккейной лиги.

Боб Проберт умер от инфаркта в 2010 году в возрасте 45 лет. Хоккеист считался символом "Детройта" 1980–1990-х годов, однако так и не выиграл с легендарным клубом Кубок Стэнли, перейдя в конце карьеры в "Чикаго". Проберт исполнял функции тафгая — игрока, который участвует в ледовых драках.

Сегодня по окончании чемпионата 2016/17 вдова Проберта развеяла прах супруга над скамейкой запасных знаменитой "Джо-Луис-Арены", которая будет вскоре снесена. "Детройт", не попавший в плей-офф НХЛ впервые с 1990 года, свой следующий матч проведёт уже в сезоне 2017/18, на другом стадионе.

Развевать прах усопших — традиция, которой в США следуют многие. В чём убеждает популярный фильм братьев Коэн "Большой Лебовски".

Напомним, что Кубок Стэнли — 2017 стартует в ночь с 12 на 13 апреля по московскому времени.

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