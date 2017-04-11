РФС и РФПЛ не смогли договориться о переносе финала Кубка России

Инициатором возможного переноса игры был главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин. По его мнению, для полноценной подготовки к финалу Кубка России обоим соперникам требовалось больше времени, чем предусмотрено, — с учётом матчей 26-го тура РФПЛ, которые пройдут 29 апреля.
Юрий Сёмин о дате финала Кубка России: Команды должны иметь возможность показать футбол, за который лиге не было бы стыдно!
Фото: © РИА Новости
Юрий Сёмин о дате финала Кубка России: За шесть дней перед игрой команда выйдет на поле трижды! Как можно нормально подготовиться?
Фото: © РИА Новости
Кроме того, по мнению Сёмина, проводить финал Кубка России в рабочий день — неправильно. Это скажется отрицательно на заполняемости трибун арены в Сочи, куда болельщикам "Локомотива" и "Урала" ещё нужно добраться из Москвы и Екатеринбурга.
Тем не менее РФПЛ и РФС приняли решение оставить изначальное расписание без изменений. Таким образом, встав на сторону руководства "Урала", которое дата 2 мая вполне устраивала.
РФС и РФПЛ: Финал Кубка России пройдёт по ранее утверждённому календарю!
Фото: © РИА Новости
Отметим, что многие болельщики заранее забронировали билеты и гостиницы в Сочи на 2 мая. Впрочем, руководство "Локомотива" в случае переноса обещало возместить фанатам все дополнительные затраты. По информации Лайфа, на это столичный клуб был готов израсходовать порядка 3,5 млн рублей.
РФС рассматривал вариант, при котором игра состоялась бы в другой день (Сёмин предлагал 4 мая или даже 8-е), однако РФПЛ не нашла существенных предпосылок для переноса.
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