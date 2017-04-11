РФС и РФПЛ не смогли договориться о переносе финала Кубка России

Решающий матч Кубка страны по футболу между "Уралом" и "Локомотивом" пройдёт, как и планировалось изначально, 2 мая в Сочи на стадионе "Фишт".

Инициатором возможного переноса игры был главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин. По его мнению, для полноценной подготовки к финалу Кубка России обоим соперникам требовалось больше времени, чем предусмотрено, — с учётом матчей 26-го тура РФПЛ, которые пройдут 29 апреля.

Юрий Сёмин о дате финала Кубка России: Команды должны иметь возможность показать футбол, за который лиге не было бы стыдно! Фото: © РИА Новости

Юрий Сёмин о дате финала Кубка России: За шесть дней перед игрой команда выйдет на поле трижды! Как можно нормально подготовиться? Фото: © РИА Новости

Кроме того, по мнению Сёмина, проводить финал Кубка России в рабочий день — неправильно. Это скажется отрицательно на заполняемости трибун арены в Сочи, куда болельщикам "Локомотива" и "Урала" ещё нужно добраться из Москвы и Екатеринбурга.

Тем не менее РФПЛ и РФС приняли решение оставить изначальное расписание без изменений. Таким образом, встав на сторону руководства "Урала", которое дата 2 мая вполне устраивала.

РФС и РФПЛ: Финал Кубка России пройдёт по ранее утверждённому календарю! Фото: © РИА Новости

Отметим, что многие болельщики заранее забронировали билеты и гостиницы в Сочи на 2 мая. Впрочем, руководство "Локомотива" в случае переноса обещало возместить фанатам все дополнительные затраты. По информации Лайфа, на это столичный клуб был готов израсходовать порядка 3,5 млн рублей.

РФС рассматривал вариант, при котором игра состоялась бы в другой день (Сёмин предлагал 4 мая или даже 8-е), однако РФПЛ не нашла существенных предпосылок для переноса.