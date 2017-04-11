6 футбольных матчей, которые отменяли из-за взрывов за последние 2 года

Матч 1/4 финала Лиги чемпионов "Боруссия" — "Монако", увы, постигла та же участь, что и многие другие футбольные игры последних лет.

Что именно взорвалось рядом с автобусом "Боруссии", пока непонятно. Однако вероятность теракта довольно велика. Во всяком случае, в пяти предыдущих случаях последних лет, когда из-за взрывов отменялись футбольные матчи, в дело вмешивались террористы.

Ноябрь 2015 года

Три взрыва возле "Стад де Франс" в Париже и захват заложников во время музыкального концерта привели к отмене товарищеского матча Бельгия — Испания. Дело в том, что боевики прибыли во французскую столицу из Брюсселя, где был объявлен повышенный уровень террористической угрозы. Кстати, взрывы рядом со "Стад де Франс" прозвучали прямо во время матча Франция — Германия.

Ноябрь 2015 года

Германия — Нидерланды, ноябрь-2015

Отмена матча Германия — Голландия произошла после того, как рядом со стадионом обнаружили начинённую взрывчаткой машину скорой помощи. На игре ожидалась канцлер Германии Ангела Меркель. Команды и болельщики были экстренно эвакуированы в безопасное место.

Ноябрь 2015 года

На фоне террористической угрозы в том же ноябре 2015-го был отменён матч бельгийского чемпионата между "Локереном" и "Андерлехтом". У властей не оказалось достаточно сил правопорядка для обеспечения безопасности в Локерене, расположенном рядом с Брюсселем, где базировались террористы, атаковавшие Париж.

Март 2016 года

Стамбульское дерби "Галатасарай" — "Фенербахче" было отменено после того, как террорист-смертник взорвал бомбу на улице Истикляль. Фанатов эвакуировали прямо со стадиона.

Март 2016 года

Взрыв произошёл прямо на стадионе во время матча чемпионата Ирака в городе Искандария. Погибло 29 человек, 60 получили ранения. Бомба была закреплена на террористе-смертнике.

Апрель 2017 года

Три взрыва прогремели рядом с автобусом дортмундской "Боруссии", отправлявшейся на домашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". В результате взрыва пострадал защитник немецкого клуба Марк Бартра, который порезался осколками лопнувшего стекла автобуса. Матч перенесли на 12 апреля.

Фанаты гостевой команды поддержали "Боруссию" скандированиями "Дортмунд! Дортмунд!".