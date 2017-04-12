Слаломный проход Радулова замкнул десятку лучших голов чемпионата НХЛ (видео)

Единственным представителем России в хит-параде Национальной хоккейной лиги по итогам чемпионата 2016/17 стал форвард "Монреаля" Александр Радулов.

Радулов, проводящий первый сезон в "Монреале", замкнул десятку авторов самых красивых голов сезона по версии НХЛ. Эксперты и болельщики отметили слаломный проход россиянина в матче с "Оттавой". Лучшей в сезоне стала шайба, заброшенная одной рукой капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби в ворота "Баффало".

Напомним, что плей-офф НХЛ стартует 12 апреля.