Слаломный проход Радулова замкнул десятку лучших голов чемпионата НХЛ (видео)

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Слаломный проход Радулова замкнул десятку лучших голов чемпионата НХЛ (видео)

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Фото: YouTube

Единственным представителем России в хит-параде Национальной хоккейной лиги по итогам чемпионата 2016/17 стал форвард "Монреаля" Александр Радулов.

Радулов, проводящий первый сезон в "Монреале", замкнул десятку авторов самых красивых голов сезона по версии НХЛ. Эксперты и болельщики отметили слаломный проход россиянина в матче с "Оттавой". Лучшей в сезоне стала шайба, заброшенная одной рукой капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби в ворота "Баффало".

Напомним, что плей-офф НХЛ стартует 12 апреля.

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