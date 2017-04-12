Русский допинговый информатор Хютте хотел "доносами" отстоять свою честь

Многократный чемпион России по бегу Александр Хютте прокомментировал свою переписку с антидопинговым отделом ИААФ.

Напомним, в распоряжении Лайфа благодаря хакер-группе Fancy Bear оказалась переписка Хютте и ИААФ, в которой дисквалифицированный за применение запрещённых препаратов спортсмен пытался добиться сокращения срока наказания, предоставляя "допинговую" информацию о тренерах и партнёрах по сборной.

— Я не удивлён, что эти данные стали достоянием общественности, — заявил Хютте. — Могу сказать, что пытался отстоять свою честь и наказать определённого тренера.

Имеется в виду Зухра Верещагина, которая, по мнению Хютте, стала виновницей нарушения им допингового регламента.

При этом, как следует из переписки, показания Хютте в том числе способствовали дисквалификации его товарища по сборной, лишённого олимпийской медали бегуна Максима Дылдина.