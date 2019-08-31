Студенты повторяют рисунки из средневековых книг, и вот 10 самых странных из них

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Фото © Lucrezie (lukrecius)

У каждого, кто учился в университете, есть в запасе несколько историй о тех весёлых временах.

Но вы вряд ли делали что-то такое же странное, как эти студенты из Чехии

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Ребята решили воссоздать странные (читать — упоротые) сцены, найденные в средневековых книгах

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Надо отдать им должное: их пародии отлично передают настроение оригинала. По фотографиям видно, ребята хорошо повеселились

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Благодаря их работе мы теперь знаем, как художники того времени, должно быть, видели мир вокруг. Очень странно

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Обычно созданием этих иллюстраций занимались священнослужители. Это довольно кропотливая работа, которая требует большого мастерства

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Но в этих случаях, похоже, к книгам подпустили новичков

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

На таких работах зачастую священное переплеталось с комичным и иногда даже непристойным

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

В русскоязычном Интернете уже есть поклонники странных средневековых иллюстраций. Например, подписчики группы ВК "Страдающее Средневековье"

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

Если посмотреть на иллюстрации, то можно понять, что монахи тех времён были довольно креативными. Такими же, как и эти студенты!

<p>Фото © <a href="https://www.boredpanda.com/czech-students-recreate-medieval-paintings/?cexp_id=20595&cexp_var=24&_f=featured" target="_blank">Lucrezie (lukrecius)</a></p>

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