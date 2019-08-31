Студенты повторяют рисунки из средневековых книг, и вот 10 самых странных из них

У каждого, кто учился в университете, есть в запасе несколько историй о тех весёлых временах.

Но вы вряд ли делали что-то такое же странное, как эти студенты из Чехии

Ребята решили воссоздать странные (читать — упоротые) сцены, найденные в средневековых книгах

Надо отдать им должное: их пародии отлично передают настроение оригинала. По фотографиям видно, ребята хорошо повеселились

Благодаря их работе мы теперь знаем, как художники того времени, должно быть, видели мир вокруг. Очень странно

Обычно созданием этих иллюстраций занимались священнослужители. Это довольно кропотливая работа, которая требует большого мастерства

Но в этих случаях, похоже, к книгам подпустили новичков

На таких работах зачастую священное переплеталось с комичным и иногда даже непристойным

В русскоязычном Интернете уже есть поклонники странных средневековых иллюстраций. Например, подписчики группы ВК "Страдающее Средневековье"

Если посмотреть на иллюстрации, то можно понять, что монахи тех времён были довольно креативными. Такими же, как и эти студенты!

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