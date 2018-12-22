Назад в СССР. Почему треть россиян тоскует по Советскому Союзу

Назад в СССР. Почему треть россиян тоскует по Советскому Союзу

Фото © РИА Новости/Яков Берлинер

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Большинство сограждан сожалеет о распаде Страны Советов. Последние восемь лет растёт количество тех, кто видел в СССР только светлые стороны. Последний опрос "Левада-центра" зафиксировал рекорд. О чём ностальгировали, смотрим и читаем в галерее. Листать фотографии можно слева направо.
Автор:
АМ
Артур Матвеев
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