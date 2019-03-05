Предсказания Сталина 66 лет спустя. Что он говорил о России?

Об информационной войне
Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже.
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Об отношениях с Западом
Запад будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он рассматривает Россию как варварскую страну, сырьевой придаток.
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О распаде СССР
Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России.
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О международной обстановке
В будущем развитие пойдёт бешеными путями, повороты будут крутыми. Возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.
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О свободе слова
Кино (телевидение) станет величайшим средством массовой агитации. Задача — взять это дело в свои руки.
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О коррупционных скандалах
Мы хотим госаппарат как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди госаппарата хотят превратить его в статью кормления.
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Об операциях в других странах
Русский народ рожден помогать другим нациям! Ему присуща великая смелость в трудные времена. У него есть цель. Потому ему тяжелее.
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О будущем России
Год за годом будут приходить новые поколения. Они подымут знамя отцов и дедов. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом.
Фото: © РИА Новости/ Виталий Белоусов
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