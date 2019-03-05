Предсказания Сталина 66 лет спустя. Что он говорил о России?

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Предсказания Сталина 66 лет спустя. Что он говорил о России?

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Коллаж © L!FE Фото: © РИА Новости

5 марта 1953 года умер советский вождь Иосиф Сталин. За годы фигура диктатора стала мифической. Ему даже приписывают пророческие таланты. Мы собрали высказывания почившего руководителя СССР, которые могут сойти за предвидения будущего.

Об информационной войне

Многие дела нашей партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже.

Фото: © shutterstock

Об отношениях с Западом

Запад будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Он рассматривает Россию как варварскую страну, сырьевой придаток.

Фото: © Pixabay

О распаде СССР

Сила СССР — в дружбе народов. Острие борьбы будет направлено на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от России.

Фото: © РИА Новости/Олег Ласточкин

О международной обстановке

В будущем развитие пойдёт бешеными путями, повороты будут крутыми. Возбудится Восток. Возникнут острые противоречия с Западом.

Фото; © Pixabay

О свободе слова

Кино (телевидение) станет величайшим средством массовой агитации. Задача — взять это дело в свои руки.

Фото: © Pixabay

О коррупционных скандалах

Мы хотим госаппарат как средство обслуживания народных масс, а некоторые люди госаппарата хотят превратить его в статью кормления.

Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Об операциях в других странах

Русский народ рожден помогать другим нациям! Ему присуща великая смелость в трудные времена. У него есть цель. Потому ему тяжелее.

Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

О будущем России

Год за годом будут приходить новые поколения. Они подымут знамя отцов и дедов. Своё будущее они будут строить на нашем прошлом.

Фото: © РИА Новости/ Виталий Белоусов

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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