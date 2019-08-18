Из плена? Значит, враг. Зачем Сталин фабриковал предателей

К середине августа 1941 года в немецком плену находилось полтора миллиона советских военнослужащих. 16 августа 1941 года Ставкой Верховного Главнокомандования был издан приказ № 270, объявивший дезертирами и изменниками родины офицеров и политработников, сдавшихся в плен врагу. Приказ появился в первые месяцы войны, когда Советская армия находилась в отчаянном положении и всё время отступала.

Дезертиров и всех, кого к ним причисляли, ждало самое строгое наказание, их семьи также арестовывались и лишались всяческих пособий, полагавшихся семьям военнослужащих.

Приказ только для командного состава, а не для рядовых красноармейцев Если бы всех красноармейцев, попавших в плен, записали во враги народа, а родню отправили в лагеря, никакого бы ГУЛАГа не хватило Фото © Фотохроника ТАСС

Для рядовых было придумано другое наказание: их родственники лишались права на получение пособий и какой-либо государственной поддержки.

С вернувшимися пленными обращались как с преступниками Их отправляли по этапу, содержали в тюремных условиях, допрашивали, потом возвращали в армию или отсылали в рабочие батальоны Фото © ИТАР-ТАСС

С офицерами обходились строже: как правило, неблагонадёжных отправляли в штурмбаты и штрафбаты. Штурмовые батальоны отличались тем, что служили в них не обязательно проштрафившиеся военнослужащие.

По приказу народного комиссара обороны № 1348 от 1 августа 1943 года "О формировании отдельных штурмовых стрелковых батальонов" в постоянный состав этих подразделений отбирались офицеры из числа "лучшего, тщательно отобранного и хорошо подготовленного начальствующего состава, имеющего боевой опыт".

Бывшие офицеры служили в них рядовыми по нескольку месяцев либо до первого ранения. После службы в таком батальоне штрафника переводили в полевые войска на должность, соответствующую его офицерскому званию. Только вот выжить в штурмбате было очень непросто.

Пропавшие без вести к пленным не относились Очень важно различать эти две категории. Родственники первых получали материальную помощь, родственники вторых — ничего Фото © ИТАР-ТАСС

Бывало, что командиры записывали сдавшихся в плен в пропавшие без вести — это хоть немного облегчало жизнь родственникам несчастных.

Последний патрон — для себя Так требовал Сталин в приказе по армии. Святым долгом воина было потратить все патроны на врага, но последний оставить для себя Фото © Макс Альперт / ТАСС

Советским военнопленным никто не помогал В фашистских лагерях все пленные из антигитлеровской коалиции снабжались продуктами от Красного Креста, только не советские Фото © ИТАР-ТАСС

17 февраля 1942 года, когда приказ № 270 действовал вовсю, в Кремль пришла телеграмма из Красного Креста, в которой говорилось о предложении снабжать британским продовольствием советских военнопленных в Германии. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов завизировал письмо подписью: "Не надо отвечать".

Сын Сталина умер в плену, а его вдову отправили в ссылку В 1941 году Яков попал в концлагерь Заксенхаузен, где погиб весной 1943 года под Берлином. Фото © wikipedia

После того как Яков попал в плен, его жену Юлию Мельцер арестовали — так поступали и с другими жёнами попавших в плен офицеров Красной армии. Она оказалась в ссылке, и только в 1943-м ей разрешили вернуться в Москву.

Такие приказы не обсуждались, ведь все — от рядового до офицера — понимали, что это общее дело, которое касается всего народа. В начале войны Советская армия находилась в тяжёлом положении, приказ № 270 позволил народу воспрянуть духом и настроиться на победу в Сталинградской битве, а в Курской битве — совершить коренной перелом в ходе войны.