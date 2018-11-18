"Ваши дети не боятся подвала?" Сталкер 3 года запугивает семью жуткими письмами

В одной из записок мужчина предупредил, что их детям не стоит спускаться в подвал, ведь оттуда никто не услышит их криков.

Испуганные супруги из Нью-Джерси рассказали, как их жизнь превратилась в ад после того, как они стали жертвами сталкера. На протяжении трёх лет неизвестный мужчина оставлял семье Броддус рукописные послания, в которых говорилось об их детях.

Это похоже на раковую опухоль. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и думаю, какой была бы моя жизнь, если бы этого не случилось? Наше Рождество было несколько раз испорчено, и этого уже не исправить Дерек Броддус

Мария Броддус рассказала, что на протяжении всего этого времени её мучают кошмары. Первое письмо пришло, когда семья только переехала в дом стоимостью £800 тыс. в июне 2014 года. Послание начиналось со слов: "Дорогой сосед, рад приветствовать вас в этом районе". Дальше говорилось о том, что семья сталкера десятилетиями следила за этим домом.

Мой дед наблюдал за домом в 1920-х годах, а отец — в 1960-е. Настало моё время действовать. Вы знаете историю этого дома? Знаете, что находится в его стенах? Почему вы здесь? Я обязательно в этом разберусь Из послания

Через две недели супруги получили следующее письмо.

Рабочие были заняты, и я наблюдал, как вы выгружали свои личные вещи. Мусорный бак — довольно аккуратное прикосновение. Они уже нашли то, что спрятано в стенах? Со временем они увидят Из послания

Затем сталкер узнал имена детей и дату их рождения. Послания не имели обратного адреса, и таинственный мужчина намекнул, что это было лишь начало страшной игры.

Я рад узнать ваши имена и имена молодой крови, которую вы принесли мне. Боятся ли они заходить в подвал или спать на чердаке? Или им страшно идти туда в одиночку? На их месте я бы очень испугался. Если вы будете наверху, то никогда не услышите их Из послания

Пара до сих пор не знает, кто стоял за посланиями, но следователи подозревают, что этот мужчина живёт где-то неподалёку. Семья даже подала в суд на предыдущих владельцев дома, которые не предупредили о сталкере.