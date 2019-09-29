Инсталляция из 440 пар женских туфель, висящих на стене, ужаснёт любого

Художественная инсталляция в Стамбуле была создана для того, чтобы обратить внимание на проблему домашнего насилия в стране. Автор подошёл к задаче необычным образом: к стене он прикрепил 440 пар женской обуви — по одной на каждую женщину, убитую своим мужем в Турции в прошлом году.

В некоторых районах Турции, когда кто-то умирает, принято оставлять его обувь на стене возле дома. Художник Вахит Туна использовал эту традицию, что создать инсталляцию, которая не оставит никого равнодушным.

Туна решил прикрепить туфли к стене здания вместо того, чтобы показывать свои работы внутри. Это было сделано с той целью, чтобы привлечь внимание не только любителей искусства, но и обычных прохожих. Чтобы люди начали открыто говорить о проблеме домашнего насилия в стране.

Художник добавил, что обувь будет оставаться на стенах ещё полгода. По сообщениям Unlaid, он выбрал чёрные высокие каблуки, чтобы выразить дух независимости и неповиновения.

Согласно данным организации We Will Stop Femicide Platform , с 2017 по 2018 год число убитых женщин увеличилось на 31. И похоже, что показатель будет только расти. Специалисты связывают эту ситуацию с тем, что так мужчины с помощью насилия отвечают на стремление женщин к равенству и правам.

В Twitter девушки рассекретили самые безумные запреты от их, к счастью, бывших