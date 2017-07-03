Стас Садальский принёс свои колонки и зажёг под Михайлова в ресторане — видео

65-летний российский актёр Станислав Садальский устроил вечеринку в модном столичном ресторане. Актёр принёс в заведение колонки, чтобы продемонстрировать друзьям, а заодно и всем гостям ресторана, свой музыкальный вкус. Так, в плей-листе народного артиста Чувашии "Одиночество сволочь" Славы и хиты Стаса Михайлова чередовались с произведениями классической музыки. Концерт по заявкам Садальский прерывал рассказами о былых телевизионных заслугах, а также травил байки о коллегах по сцене, поднимая за их здоровье очередную рюмочку текилы.