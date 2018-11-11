Мать двоих детей, которая в 31 выглядит моложе, чем в 15: Я старею наоборот

Элис Доусон из Колчестера, Эссекс, Англия, утверждает, что её часто принимают за подростка, а в 15 лет она выглядела старше, чем сейчас. По словам женщины, она "стареет наоборот", словно герой Брэда Питта Бенджамин Баттон из одноимённой ленты Дэвида Финчера.

Недавно Элис поделилась в соцсетях своим фото, где ей 15 лет, и своими свежими снимками, пишет Daily Mail. Каково же было её удивление, когда в комментариях стали писать, что на первом изображении она выглядит как женщина средних лет. А на остальных снимках — словно подросток. Хотя женщине сейчас 31 год.

Но то не первый случай, когда возраст Элис не могут определить. По её словам, у нее до сих пор, например, просят паспорт на входе в клуб, если женщина собирается на вечеринку. Теперь британка и сама заметила, что с возрастом выглядит только моложе — словно Бенджамин Баттон, который прожил жизнь "в обратном направлении".

Я согласна, что у меня есть что-то от Бенджамина Баттона. Полагаю, я возвращаюсь назад Элис Доусон

Хотя женщине это и льстит, порой ей тоже приходится несладко. Например, когда из-за внешности к ней просто начинают относится несерьёзно. Тогда Элис указывает на свои морщины, которые окружающие, впрочем, тоже отказываются замечать.

Мне очень нравится, когда меня считают моложе. Но иногда это всё же раздражает. Я знаю, что это звучит глупо, но я просто говорю: "Хочу, чтобы люди воспринимали меня всерьёз, как взрослую" Элис Доусон

Элис рассказала, в чём, возможно, заключается секрет. В подростковом возрасте она особо не задумывалась ни о макияже, ни об уходе. А сейчас внимательно следит за своей кожей. Питает её кокосовым маслом, пьёт много воды и избегает жареной пищи. Конечно, и ей не избежать старения, но пока мама двоих детей продолжает вводить в заблуждение людей.