Соцработники сильно пожалели, что вскрыли квартиру, где жили бабушка и 40 кошек

Пользователь сайта Imgur опубликовал в своём профиле душераздирающие снимки одного из домов, в котором ему довелось побывать.
В нём проживала одинокая хозяйка вместе с 40 кошками.
Жилище поросло грязью, животными фекалиями и мочой.
Некоторые котята умирали на полу, но хозяйка не удосуживалась их хоронить — об этом свидетельствует найденное на полу пятно.
В доме было мало мебели, но этого бы хватило, чтобы складывать туда одежду. Но все вещи валялись на полу — в грязи и животных отходах.
Неизвестно, сколько лет там не убиралась хозяйка, но даже вытяжка была забита плесенью и фекалиями.
Сотрудникам соцслужбы потребовалось немало усилий, чтобы выгрести весь мусор из жилого помещения и впоследствии навести там порядок.
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