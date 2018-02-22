Соцработники сильно пожалели, что вскрыли квартиру, где жили бабушка и 40 кошек

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Соцработники сильно пожалели, что вскрыли квартиру, где жили бабушка и 40 кошек

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Пользователь сайта Imgur опубликовал в своём профиле душераздирающие снимки одного из домов, в котором ему довелось побывать.

<p>Фото: imgur</p>

В нём проживала одинокая хозяйка вместе с 40 кошками.

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

Жилище поросло грязью, животными фекалиями и мочой.

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

Некоторые котята умирали на полу, но хозяйка не удосуживалась их хоронить — об этом свидетельствует найденное на полу пятно.

<p>Фото: imgur</p>

В доме было мало мебели, но этого бы хватило, чтобы складывать туда одежду. Но все вещи валялись на полу — в грязи и животных отходах.

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

Неизвестно, сколько лет там не убиралась хозяйка, но даже вытяжка была забита плесенью и фекалиями.

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

Сотрудникам соцслужбы потребовалось немало усилий, чтобы выгрести весь мусор из жилого помещения и впоследствии навести там порядок.

<p>Фото: imgur</p>

<p>Фото: imgur</p>

Автор:
ЯН
Яна Недомолкина
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