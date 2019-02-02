Муж и жена, прожившие вместе 70 лет, не отпустили друг друга даже перед смертью

Во времена кратковременных тиндер-свиданий и быстро распадающихся браков ещё встречаются люди, которые, кажется, готовы доказать, что вечная любовь существует. Как, например, эта австралийская пара.

90-летняя Норма Джун Плателл и её 92-летний муж Фрэнсис Эрнест Плателл прожили в браке долгие 70 лет. Когда у жены обнаружили болезнь Альцгеймера, старик до последнего пытался ухаживать за ней дома. Однако сам оказался настолько слаб, что Норму всё же пришлось отправить в дом престарелых. И, по словам их дочки Аманды, внутри отца будто что-то умерло в тот момент.

При любой возможности он брал такси и приезжал к любимой супруге, чтобы просто держать её за руку, пока она ест или смотрит телевизор. Неудивительно, что последними осознанными словами, которые Норма произнесла, были "мой муж". И вскоре судьба распорядилась так, что Фрэнсис тоже оказался в приюте: он больше не мог жить один после инсульта и перелома шейки бедра.

Пару разместили в одной палате. Так, что они могли друг до друга дотянуться. Несмотря на старческое слабоумие, Норма реагировала на мужа и не покидала его ни на минуту, пишет Daily Mail. Любовь преодолела даже угасание мозга. История, которая невольно вызывает в сознании фильм "Дневник памяти" по книге Николаса Спаркса.

Папа был прикован к постели, ему было больно и стыдно. А мама просто смотрела на него. Если он отказывался есть, она тоже не ела. Если он отказывался от воды, то и она тоже. Всё делала, как он Аманда Плателл, дочь

И вот однажды медсестра, которая ухаживала за ними, заглянула в палату, чтобы проверить состояние супругов. Они были ещё живы. Но, когда она вернулась к ним снова через 10 минут, обнаружила, что муж и жена уже не дышат. Норма и Фрэнсис жили вместе долгие годы и умерли даже не в один день, а в течение нескольких минут. Врачи так и не смогли определить, кто покинул этот мир первым.

Мама странно дышала. Папа был неспокоен. Медсестра вернулась через десять минут, чтобы их проверить. Но за эти несколько минут они оба умерли. Мирно. Вместе. Как они того и хотели Аманда Плателл, дочь

Норма — прилежная девочка из обеспеченной семьи, Фрэнсис — мальчик из бедных кварталов. Когда они познакомились на танцах, он думал, что влюбился в кинозвезду. Такой она казалась красивой и недостижимой. Но социальная разница не помешала им создать крепкую семью с тремя детьми. У мужчины было два золотых правила: никогда не жаловаться и заканчивать любой разговор на хорошей ноте. А Норма... Норма выполнила обещание, данное ею на пороге супружеской жизни.