Ветеран написал записку, которая довела до слёз Сеть и спасла его от одиночества

В старости очень печально оставаться одному, и 63-летний Линдон Флауэрс из Льюистона, США, решил хоть как-то исправить ситуацию.

Ветеран ВМС написал трогательную записку, в которой интересовался, может ли кто-нибудь с ним пообедать в праздничный день. Он оставил своё послание в парикмахерской, не зная, чем это обернётся. Мужчина восемь лет назад развёлся с женой, дети выросли и разъехались, и постепенно он остался совсем один.

Хочет ли кто-нибудь пообедать с местным ветераном-инвалидом на День ветеранов? Машины нет. Я угощаю Текст записки Линдона Флауэрса

Письмо попало на глаза сотрудницам, и они не могли оставить его без внимания, пишет WOWT. Парикмахер Хизер Свифт рассказала о находке на своей странице в "Фейсбуке". И её пост тронул множество сердец.

Этот джентльмен оставил записку в парикмахерской! Может ли кто-то с машиной принять его предложение? Мне бы хотелось, чтобы ему от всех нас поступило много тёплых звонков Хизер Свифт

В итоге Линдон обрёл друзей, которые звонили ему с желанием помочь. А принять предложение ветерана согласилась целая семья, которая приехала к нему в назначенный день. И старик больше не был одинок.