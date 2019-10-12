Сотрудники аэропорта не могли поверить глазам, взяв паспорт 123-летнего старика

Путешествие Свами Шивананды из Бехалы, Индия, чуть не оборвалось, ведь сотрудники аэропорта, из которого от вылетал, усомнились в подлинности паспорта мужчины.

Недавно Свами просто ошеломил рабочих аэропорта. Для этого ему было достаточно показать свой паспорт. В графе "дата рождения" у него стоит число, в которое трудно поверить, ведь получается, что мужчина родился в позапрошлом веке.

Недавно Свами отметил свой 123-й день рождения. Как его детство прошло под присмотром духовного наставника, так и всю свою последующую жизнь он провёл в безбрачии, ежедневно практикуя йогу и питаясь исключительно пресной пищей.

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По документам Свами родился 8 августа 1896 года. Однако неизвестно, насколько эта дата точная. Единственный источник этих данных — запись о рождении в архиве храма. Если дата рождения в паспорте соответствует действительности, мужчина является старейшим человеком, который когда-либо жил, пишет Mail Online.

На данный момент Свами пытается доказать, что он — самый старый человек в мире, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса, пишет Mirror.

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