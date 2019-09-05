Как живёт падчерица Стаса Михайлова, только одна сумочка которой стоит 6,2 млн

У Стаса и Инны Михайловых большая семья, в которую входит в том числе и 20-летняя падчерица певца Ева.

Биологический отец Евы — футболист Андрей Канчельскис. Но уже много лет её воспитывает артист Стас Михайлов, который женился на её маме, пишет Super. И девушке, судя по всему, бедствовать совсем не приходится. Певец заботится о Еве, как о дочке, и делится снимками с ней в соцсетях, как и с родными детьми.

При этом девушка и сама ведёт инстаграм с 46 тысячами подписчиков, где публикует фото своей роскошной жизни. Сейчас Ева учится в королевском колледже Лондона, и за эти летние каникулы она успела отдохнуть в ряде стран, среди которых Италия, Монако, Швейцария, Греция и Индия.

К снимкам с курортов, роскошных яхт и ресторанов добавляются и фото, где Ева демонстрирует свои модные пристрастия. Её коллекции сумочек могут позавидовать многие девушки, ведь стоят они целое состояние и достать их под силу не каждому смертному. Например, цена экземпляра Hermes Birkin из крокодиловой кожи — около 6,2 миллиона рублей, так как на его изготовление требуется целый крокодил. Есть у Канчельскис и популярная модель Rolex. Девушка выбрала часы за 2,2 миллиона.

Стас Михайлов познакомился с нынешней супругой Инной в 2006 году, пишет "24СМИ". У артиста было двое детей от предыдущих браков, экс-супруга футболиста Канчельскиса тоже растила двоих детей. Но это не стало преградой для отношений, в которых появились ещё две дочки. В 2011 году Стас и Инна вступили в официальный брак.

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