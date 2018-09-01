Дочь Стива Джобса заявила, что отец заставлял её смотреть, как он ласкает мачеху

40-летняя журналистка Лиза Бреннан-Джобс продолжает раскрывать подробности своих отношений с отцом — основателем Apple Стивом Джобсом. На этот раз женщина заявила, что отец заставлял её присутствовать во время интимных сцен между ним и мачехой, сообщает The Sun.

Напомним, что в сентябре Лиза Бреннан-Джобс планирует выпустить мемуары "Расти как Джобс", значительная часть которых будет посвящена отношениям с отцом-миллионером. А пока журналистка делится с читателями фрагментами будущей книги. Так, женщина рассказала, что на смертном одре Стив Джобс сообщил ей, что от неё пахнет туалетом. Кроме того, Лиза пожаловалась, что отец был жаден и никогда не давал ей лишних денег.

Теперь дочь Стива Джобса заявила, что отец заставлял её присутствовать во время откровенных сексуальных сцен с её мачехой. По словам Лизы, мужчина целовал и гладил по груди свою новую жену, и при этом запрещал дочери покидать комнату. В результате девушка была вынуждена оставаться рядом и смотреть в другую сторону.

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Стоит отметить, что, по словам Лизы, отец никогда не проявлял сексуального внимания к ней самой. Впрочем, мать журналистки рассказывала, что Стив Джобс неоднократно высмеивал отношения дочери с парнями и грязно шутил на сексуальные темы. К счастью, ни мать, ни дочь пока не объявили предпринимателя педофилом.

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