Пользователь Reddit выложил фото, которое заставило всех поверить, что Джобс жив

С момента смерти сооснователя корпорации Apple прошло почти восемь лет. Но, похоже, не все готовы поверить в реальность его гибели.

Пользователь с ником Sheshesheqwerty разместил на Reddit снимок, который многих юзеров заставил поволноваться. На нём предстал мужчина, сидящий на стуле на одной из улиц Египта. И он оказался поразительно похож на знаменитого американского изобретателя и предпринимателя Стива Джобса. По словам автора поста, основатель Apple, скончавшийся в 2011 году после продолжительной болезни, просто инсценировал свою смерть.

Стив Джобс скрывается в Египте после инсценировки своей смерти Sheshesheqwerty

Запись вышла в топ, набрав около 80 тыс. лайков. И пользователи устроили мозговой штурм, обсуждая необычное фото. Многие были так впечатлены сходством, что действительно готовы были поверить, что Джобс жив. В подтверждение они указали, что отец предпринимателя был сирийцем, поэтому тот скрывается в арабской стране. К тому же Джобс, как и мужчина на снимке, тоже любил ходить босиком.

Я знаю, что это задумывалось как шутка, но, блин, этот парень слишком похож на Стива Джобса, чтобы это было просто совпадением zombietrooper

Стив Джобс наполовину араб (сирийец). Так что правдоподобно SashayTwo

Подделал свою смерть, как 2Pac (который, предположительно, живёт в Бразилии или на Кубе) 2stoned0jaguar9tre

Но не всех удалось так легко убедить. Часть юзеров были настроены критически, отметив, что это всего лишь двойник изобретателя. К тому же фото сделано в профиль, что мешает понять, как человек выглядит в действительности. А некоторые пошутили, что это никак не может быть Джобс, так как на нём нет Apple Watch и его фирменной чёрной водолазки.

Боковой профиль и ночная съёмка (высокая контрастность теней) могут вводить в заблуждение. Интересно, как выглядит этот мужчина, когда смотришь на него спереди jorge_anyday

На нём нет чёрной водолазки. Это не он fuber

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