Женская грудь с пудингом стала новым рождественским трендом в Европе

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Женская грудь с пудингом стала новым рождественским трендом в Европе

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В преддверии новогодних праздников косметические бренды и онлайн-ретейлеры предлагают девушкам самые необычные способы самовыражения.

Косметическая компания GoGetGlitter предлагает использовать для украшения женской груди к Рождеству блёстки из своей линейки продуктов. По замыслу авторов экстравагантной идеи, глиттер должен быть нанесён в форме пудинга, который традиционно подают к праздничному столу в Великобритании и других странах Содружества наций.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/gogetglitter/" target="_blank">Instagram/gogetglitter</a></p>

У многих пользователей "Инстаграма" идея вызвала неподдельный восторг. "Так нужно ходить весь декабрь", — написал один из них. "Я бы тоже так сделала, если бы у меня была грудь", — призналась другая.

Судя по всему, компания GoGetGlitter решила поддержать актуальный тренд на тематическое декорирование женской груди.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/reindeerboob" target="_blank">Instagram/reindeerboob</a></p>

Ранее в соцсетях начали появляться фотографии девушек, прибегнувших к альтернативному способу создания праздничной атмосферы.

<p>Фото: © <a href="https://www.instagram.com/reindeerboob" target="_blank">Instagram/reindeerboob</a></p>

Желающим последовать этому примеру даже не обязательно уродовать свой свитер. Так, онлайн-ретейлер Etsy начал продавать варианты с готовым вырезом в нужном месте. Остаётся только добавить недостающие детали, чтобы в доме завёлся свой собственный северный олень.

<p>Фото: © Etsy</p>

"Это лучший свитер для сочельника!" — прокомментировала одна из довольных покупательниц.

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