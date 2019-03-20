Первенство Европы по боксу прошло при поддержке "Столото"

На восемь дней, с 10 по 17 марта, Владикавказ стал столицей мирового бокса. В Северной Осетии прошло первенство Европы среди спортсменов 19-22 лет. Российская сборная признана лучшей!

По итогам чемпионата сборная России заняла первое общекомандное место и признана сильнейшей командой турнира. Российские боксеры завоевали 12 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали. Лучшими боксерами соревнований стали Ирма Теста (Италия) и Беслан Хамзаев (Россия).

Всего в первенстве Европы среди юниоров приняли участие 240 спортсменов из 39 стран. В том числе из Грузии, Армении, Молдавии, Белоруссии, Франции, Англии, Турции, Румынии и других.

Спортивный турнир, организованный Министерством спорта РФ, Федерацией бокса России и правительством Северной Осетии, поддержало "Столото". Участие крупнейшего распространителя государственных лотерей в качестве партнера спортивного мероприятия логично. Главная миссия государственных лотерей — финансирование социальных и целевых программ, направленных на развитие физической культуры и спорта. "Столото" является официальным партнером Федерации бокса России.

Во время проведения чемпионата зрители могли не только следить за поединками и убедительными победами российских молодых спортсменов, но и испытать удачу — принять участие в розыгрыше ценных призов от Федерации бокса России и "Столото". Гостям мероприятия предлагалось приобрести лотерейный купон и, заполнив его, поместить в лототрон.

В перерыве между женским и мужским финальными боями были подведены итоги розыгрыша. Ведущий назвал трех победителей Счастливчикам достались памятные призы: часы Apple Watch, спортивная атрибутика с автографом прославленного боксера Мурата Гассиева — боксерские перчатки с логотипом "Столото", бейсболка, футболка-поло.

Церемонию закрытия первенства Европы по боксу посетил министр спорта России Павел Колобков. Он приехал в Северную Осетию с рабочим визитом, во время которого побывал на нескольких спортивных объектах, уделяя особое внимание спортивно-образовательным учреждениям.

— Поздравляю всех с завершением турнира. Впервые такое соревнование проводится на территории Северной Осетии. Я благодарю республику за организацию мероприятия, — произнес министр спорта РФ Павел Колобков во время торжественной церемонии закрытия.

Высокий уровень организации чемпионата отметили также спортсмены и представители Европейской конфедерации бокса (EUBC).

В настоящее время в России боксу уделяется особое внимание. Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи отмечает важную роль этого вида спорта в укреплении здоровья граждан и формировании здорового образа жизни и поддерживает инициативы, направленные на развитие бокса. Во всех регионах открываются новые боксерские школы, ученики которых в ближайшем будущем будут выступать за нашу страну на международных соревнованиях, завоевывая новые медали, титулы и награды.