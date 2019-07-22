Парки, зарплаты, туризм. 10+1 причина переехать в Москву

О Москве говорят: это город, в котором сбываются мечты. При этом большинство желающих переехать в столицу России сомневается в своём решении. Для тех, кто ещё раздумывает, мы подготовили десять причин сменить место жительства, а также одну причину, почему это нужно сделать именно сейчас.

Начнём, пожалуй, с той самой "+1". Представьте, что переезжать вы будете не просто в Москву, а в просторную трёхкомнатную квартиру с панорамными окнами и террасой, откуда открывается вид на город. Теперь вы будете жить в новом жилом комплексе с развитой инфраструктурой, и всё это рядом с Ботаническим садом. И это не чья-то фантазия, а реальная квартира, которая может достаться вам всего за 100 рублей. Именно такая стоимость билета "Жилищной лотереи", где в суперпризе разыгрываются трёхкомнатная квартира и миллионы рублей, чтобы новосёлы из других регионов могли обосноваться в новом городе. Денежный эквивалент квартиры — 33 000 000 рублей, но своё жильё в столице, согласитесь, куда привлекательнее. Цены на недвижимость постоянно растут. И уже через год, прогнозируют эксперты, стоимость такой "элитки" будет выше минимум на 10%.

Если собственная квартира в Москве пока не мотивировала переехать, то вот вам ещё десять причин для смены города.

1. В Москве можно много заработать. По данным Росстата, в 2018–2019 годах средняя заработная плата по России — 36 000 рублей, при этом в большинстве регионов средняя заработная плата не превышает 30 000 рублей. А в Москве — 66 800 рублей. Разница очевидна!

2. В столице много зелёных насаждений, и это признанный факт. Москва сейчас занимает первое место среди мегаполисов мира по площади парков. Около 90% москвичей имеют доступ к паркам в шаговой доступности.

3. Хотя культурной столицей России называют Санкт-Петербург, Москва не сильно отстаёт от города на Неве. В столице более 400 частных и государственных музеев и 97 театров.

4. Москва — идеальный город для путешественников. Из четырёх аэропортов можно улететь прямым рейсом в более чем 40 стран мира.

5. Развитая сеть общественного питания. В Москве можно найти ресторан любой кухни на любой кошелёк. Всего работает 11 тысяч заведений — это 1/8 часть всего российского рынка.

6. Всё открыто 24 часа в сутки. В Москве нет проблем найти сервис, который работает круглосуточно.

7. Завораживающая архитектура. Здесь есть несколько по-настоящему культовых зданий — собор Василия Блаженного, здание МГУ на Воробьёвых горах, Триумфальная арка, Кремлёвская стена и многое другое.

8. В Москве есть развлечения на любой вкус, в том числе и бесплатные. Можно посетить множество концертов, фестивалей, выставок и мастер-классов, не потратив ни копейки.

9. Удобная транспортная инфраструктура. В Москве регулярно обновляют автопарк общественного транспорта, открывают новые станции метро, а водители не могут пожаловаться на качество асфальтового покрытия.

10. Высокий уровень медицины. Большинство сложных операций проводят именно в столице.

Убедительные причины, не правда ли? Особенно если добавить ко всему трёхкомнатную квартиру более 100 квадратных метров с ремонтом в новом ЖК бизнес-класса в Москве. Выиграть её и ещё миллионы рублей может каждый участник "Жилищной лотереи".

Если за первые десять ходов в любых горизонтальных строках все десять чисел билета совпали с числами, выпавшими из лототрона, — поздравляем, вы выиграли суперприз! Пора паковать чемоданы и собираться в столицу.