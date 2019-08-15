"Желание сбылось!" Счастливая жизнь лотерейного миллионера из Курганской области
Фото © "Столото"
Без домашних пельменей, но с новенькой машиной
Мужчина выиграл 1 миллион 487 тысяч 500 рублей в 1235-м тираже "Русского лото". Счастливчик сразу решил, что деньги потратит на покупку комфортабельного автомобиля и компьютера с мощным процессором.
— В планах на будущее у меня было купить новый автомобиль. И моё желание исполнилось. Машину мне помогали выбирать сыновья. Я хотел, чтобы им она была по душе. Ну а своим мальчикам я купил хороший, дорогой компьютер, — рассказывает Виктор.
Когда выигранные деньги поступили на банковский счёт счастливчика, Виктор вместе с супругой Оксаной и близкими друзьями поехал в автосалон за машиной. По приезде домой Кунгуровы накрыли праздничный стол, чтобы весело отметить победу в лотерее и новое желанное приобретение.
Супруги помнят каждую деталь того дня, когда они стали победителями государственной лотереи.
— Мы ездили на рынок за продуктами. Собираясь домой, я увидел киоск "Столото" и решил купить билет. В день розыгрыша супруга стряпала пельмени, дети играли, а я смотрел трансляцию тиража. Когда ведущий назвал последнее число в моём билете, я сразу понял, что стал победителем, — вспоминает счастливчик.
Виктор верил, что рано или поздно выиграет, поэтому к победе отнёсся спокойно.
— Я был уверен, что однажды выиграю в лотерею. И это произошло. Незадолго до победы у меня был день рождения. Вот такой замечательный подарок получился, — шутливо рассказывает победитель.
Первой о выигрыше мужа узнала супруга Оксана.
— Когда он начал звать меня и кричать, что мы выиграли, я бросила лепить пельмени и побежала проверять билет в Интернете. Как же я была счастлива, когда увидела такую крупную сумму. Я не верила своим глазам. И о пельменях забыла, — вспоминает с улыбкой Оксана.
Всего за несколько минут Виктор Кунгуров остался без домашних пельменей, но с деньгами на новенькую просторную машину.
"Ловля рыбы — как лотерея"
У супругов Кунгуровых двое детей. Живут в частном доме. На участке выращивают фрукты и овощи, занимаются мелким животноводством. В хозяйстве есть петух по имени Серёжка, три курочки и коза по имени Соня с двумя козлятами.
Свой досуг Кунгуровы проводят активно. Любят ходить всей семьёй и с друзьями на рыбалку и в баню, играть в теннис и футбол, а завершается развлекательная программа вкусным шашлыком на природе. Именно с азартной рыбалкой сравнивает лотерею супруга Виктора.
— Ловля рыбы — как лотерея. Шанс выловить крупную рыбу есть у каждого. А когда у меня получается поймать большого карася, то испытываю такие же яркие эмоции, как от выигрыша в лотерею, — размышляет Оксана.
Теперь семья Кунгуровых выезжает отдыхать на речку весёлой компанией на собственном внедорожнике.
Они продолжают участвовать в лотереях. На этот раз надеются выиграть в "Русском лото" рекордный накопленный джекпот — более одного миллиарда рублей.
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