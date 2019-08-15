"Желание сбылось!" Счастливая жизнь лотерейного миллионера из Курганской области

Большинство мужчин мечтают о любящей супруге, заботливых детях, верных друзьях, собственном доме и надёжном автомобиле. У Виктора Кунгурова из Курганской области есть из этого списка всё, однако старую машину он давно хотел заменить на новый комфортабельный внедорожник. Его желание исполнилось благодаря счастливому лотерейному билету.

Без домашних пельменей, но с новенькой машиной

Мужчина выиграл 1 миллион 487 тысяч 500 рублей в 1235-м тираже "Русского лото". Счастливчик сразу решил, что деньги потратит на покупку комфортабельного автомобиля и компьютера с мощным процессором.

— В планах на будущее у меня было купить новый автомобиль. И моё желание исполнилось. Машину мне помогали выбирать сыновья. Я хотел, чтобы им она была по душе. Ну а своим мальчикам я купил хороший, дорогой компьютер, — рассказывает Виктор.

Когда выигранные деньги поступили на банковский счёт счастливчика, Виктор вместе с супругой Оксаной и близкими друзьями поехал в автосалон за машиной. По приезде домой Кунгуровы накрыли праздничный стол, чтобы весело отметить победу в лотерее и новое желанное приобретение.

Супруги помнят каждую деталь того дня, когда они стали победителями государственной лотереи.

— Мы ездили на рынок за продуктами. Собираясь домой, я увидел киоск "Столото" и решил купить билет. В день розыгрыша супруга стряпала пельмени, дети играли, а я смотрел трансляцию тиража. Когда ведущий назвал последнее число в моём билете, я сразу понял, что стал победителем, — вспоминает счастливчик.

Виктор верил, что рано или поздно выиграет, поэтому к победе отнёсся спокойно.

— Я был уверен, что однажды выиграю в лотерею. И это произошло. Незадолго до победы у меня был день рождения. Вот такой замечательный подарок получился, — шутливо рассказывает победитель.

Первой о выигрыше мужа узнала супруга Оксана.

— Когда он начал звать меня и кричать, что мы выиграли, я бросила лепить пельмени и побежала проверять билет в Интернете. Как же я была счастлива, когда увидела такую крупную сумму. Я не верила своим глазам. И о пельменях забыла, — вспоминает с улыбкой Оксана.

Всего за несколько минут Виктор Кунгуров остался без домашних пельменей, но с деньгами на новенькую просторную машину.

"Ловля рыбы — как лотерея"

У супругов Кунгуровых двое детей. Живут в частном доме. На участке выращивают фрукты и овощи, занимаются мелким животноводством. В хозяйстве есть петух по имени Серёжка, три курочки и коза по имени Соня с двумя козлятами.

Свой досуг Кунгуровы проводят активно. Любят ходить всей семьёй и с друзьями на рыбалку и в баню, играть в теннис и футбол, а завершается развлекательная программа вкусным шашлыком на природе. Именно с азартной рыбалкой сравнивает лотерею супруга Виктора.

— Ловля рыбы — как лотерея. Шанс выловить крупную рыбу есть у каждого. А когда у меня получается поймать большого карася, то испытываю такие же яркие эмоции, как от выигрыша в лотерею, — размышляет Оксана.

Теперь семья Кунгуровых выезжает отдыхать на речку весёлой компанией на собственном внедорожнике.

Они продолжают участвовать в лотереях. На этот раз надеются выиграть в "Русском лото" рекордный накопленный джекпот — более одного миллиарда рублей.