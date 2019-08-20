Мечты сбываются. Победители лотереи открыли собственную стоматологию

Супруги Ильнур и Лейсан Ярмухаметовы считают себя баловнями судьбы. Однажды они захотели кардинально изменить свою жизнь и буквально за пару дней переехали из Республики Башкортостан в Екатеринбург. Затем семейной паре повезло ещё раз. Они выиграли в лотерею и смогли открыть своё дело, о котором давно мечтали. Счастливчики рассказали, как они живут спустя год после выигрыша.

"Я мечтал о собственной стоматологии"

Ильнур и Лейсан выиграли в "Русское лото" квартиру стоимостью 2 500 000 рублей. Приз решили взять деньгами, чтобы открыть собственное дело и приумножить капитал.

— Как только узнали о выигрыше, мы решили инвестировать деньги в собственный бизнес. Я зубной техник. Всегда хотел открыть стоматологию. Благодаря выигрышу в лотерею мечта стала реальностью, — рассказывает глава семьи.

Получив выигрыш, победители начали думать, где открыть клинику. По словам Ильнура, искали долго, но в результате нашли отличное место для стоматологии. И по расположению устроило, и по условиям аренды. Теперь остаётся трудиться и развиваться.

Лейсан до победы тоже работала в области медицины. А теперь стала владелицей собственного бизнеса.

— Раньше я работала ассистентом стоматолога в военной клинике, а теперь — руководителем нашей семейной стоматологии, которую открыли благодаря выигрышу в лотерею, — рассказывает Лейсан.

И в жизни случаются добрые сказки

Счастливый билет супругам подарила мама Ильнура. Женщина живёт в Башкирии и работает в почтовом отделении. Желая порадовать родных, она отправила в Екатеринбург бандероль с подарками. Лотерейный билет вложила в детскую книгу для внука. Спустя неделю после розыгрыша мать напомнила сыну, что надо проверить лотерейный билет. Сами же Ильнур и Лейсан вовсе про него забыли.

— Я проверил билет в Интернете по просьбе мамы. Когда увидел сумму выигрыша, по телу пробежали мурашки. Испытал море позитивных эмоций. В той детской книге лежал билет, благодаря которому мы почувствовали себя как в доброй сказке, — делится победитель.

Счастливчик сразу позвонил матери. Он обрадовал её хорошей новостью и поблагодарил за подарок, который стал судьбоносным для карьеры молодой семьи.

— Мама кричала от счастья. Видимо, от всей души желала нам победы, — делится обладатель приза.

После выигрыша и реализации мечты жизнь супругов изменилась. Появились спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Изменились мироощущение и взгляды на жизнь.

— Я начал по-другому смотреть на жизненные ситуации. Раньше работал на кого-то. А сейчас сам являюсь работодателем. Это большая ответственность. Теперь я думаю не только о себе и своих близких, но и о своих сотрудниках, — говорит миллионер.

Теперь супруги стремятся к развитию собственного бизнеса и делают улыбки жителей Екатеринбурга ещё привлекательнее.

Love Story Ярмухаметовых

Лейсан и Ильнур познакомились в Интернете. Тогда популярностью пользовался мессенджер ICQ. Лейсан по ошибке добавила парня в контактный лист. Так пара начала общение. Спустя 2 года они поженилась. Свадьба была в традиционном башкирском стиле. Сейчас супруги воспитывают сына и ведут общий бизнес.

Супруги много работают, но при любой возможности проводят время в кругу семьи. Вместе ходят на прогулки, катаются на велосипедах, навещают родных.

— Для меня главное — это семья: любимая жена, сын и родня. Они моя самая главная удача в жизни. А выигрыш в лотерею подтвердил, что я везунчик, — размышляет Ильнур.

После победы в лотерее покупка билетов и просмотр трансляции тиражей стали доброй традицией и приятным досугом для семьи Ярмухаметовых. На этот раз пара мечтает выиграть в "Русском лото" рекордный джекпот — более 1 000 000 000 рублей.

— Удача улыбается не каждому, на этот раз повезло нам. В другой раз повезёт другим. Главное — начать действовать. Как минимум покупать лотерейные билеты. Я верю, что выиграю ещё раз, — размышляет Ильнур.

Стать первым лотерейным миллиардером может любой участник "Русского лото". Торопитесь занять место рекордсмена государственных лотерей, и у вас появится шанс воплотить в жизнь заветные мечты, как это сделали супруги Ярмухаметовы.