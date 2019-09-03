Хабенский, Кержаков и другие звёзды сыграли в футбол со "Столото"

В центре Москвы знаменитые актёры театра и кино схлестнулись в футбольном поединке с представителями любительской футбольной команды "Столото". Российские знаменитости приняли участие в благотворительном футбольном матче в пользу фонда Хабенского на Patriki Film Festival.

Звёздный состав субботнего матча привлёк зрителей и поклонников футбола. В команде Фонда Константина Хабенского в качестве защитников и нападающих сыграли: лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актёры Виктор Добронравов, Антон Богданов и Дмитрий Позов. На воротах стоял актёр Максим Лагашкин.

На другом фланге — команда "Столото". Это бренд крупнейшего в России распространителя государственных лотерей, входящего в состав холдинга S8 Capital российского предпринимателя Армена Саркисяна. "Столото" поддерживает Благотворительный фонд Константина Хабенского уже второй год подряд.

Комментировал игру звезда канала "Матч ТВ" Сергей Кривохарченко, а в качестве судьи выступил член Московской коллегии судей Владимир Забанов.

Матч получился напряжённым, но в итоге закончился ничьей. Главное — по итогам матча в фонд Хабенского было перечислено 500 тыс. рублей, которые пойдут на помощь его подопечным.

— В такие моменты понимаешь, что благотворительность — это не только про боль и страдания. Это радость, спортивный азарт, победа или, как сегодня, ничья, — сказала после игры директор Благотворительного фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова.

Это яркий пример того, как можно делать доброе дело и при этом веселиться. По словам участников, это не просто благотворительность, а возможность приятно провести время и красиво завершить лето.

Константин Хабенский отметил, что такая игра оставляет амбиции обеих сторон неудовлетворёнными, а это значит, даёт стимул двигаться дальше и развиваться.

Для востребованного актёра игра в футбол — настоящая роскошь, которую он обычно не может себе позволить. По словам актёра Виктора Добронравова, акция помогла ему совместить приятное с полезным: ненадолго выпасть из плотного графика, выпустить пар и подурачиться.

По словам вратаря команды "Столото" Семёна Гордеева, играть на равных с такими звёздами, как Александр Кержаков, — это большое удовольствие. "Есть в этом матче что-то от средневекового карнавала, где все были равны — короли, рыцари, простые горожане".

У некоторых участников акции есть свои фонды. У Александра Кержакова, к примеру, "Звёзды детям", который помогает нуждающимся детям. Российский бомбардир с удовольствием поддерживает фонд Хабенского и считает, что каждый, кто имеет такую возможность, должен принимать участие в благотворительности.

Не у всех есть свой фонд, но возможность помогать другим доступна каждому. Главное, чтобы о таких акциях узнавало как можно больше людей. По словам комика, участника КВН и шоу "Импровизация" Дмитрия Позова, этот дружеский футбольный матч как раз преследует такую цель.

— Если мы вот таким образом можем помогать, то почему бы этого не делать? — отметил Дмитрий Позов.

Креативный продюсер Patriki Film Festival Фатима Ибрагимбекова поблагодарила владельца холдинга S8 Capital, в состав которого входит распространитель государственных лотерей России "Столото", Армена Саркисяна от себя лично и от фонда Хабенского.

— Он уже второй год поддерживает нас. Несмотря на то что мы такие юные, ведь нашему фестивалю всего два года, он отозвался с первой минуты существования Patriki Film Festival. Особенно здорово, что это становится хорошей традицией — так символически заканчивать лето, — поделилась Фатима Ибрагимбекова.

Инициатор Patriki Film Festival — продюсерское агентство BOKOVFACTORY и его основатель Алексей Боков. Сопродюсером фестиваля вновь стала Фатима Ибрагимбекова — продюсер международной кинематографической премии "Восток-Запад. Золотая арка". Креативный продюсер фестиваля — художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная. Первый Patriki Film Festival прошёл в прошлом году, и его посетило более 10 000 человек.