В День города "Столото" рассказало, как выиграть в лотерею

В бренд-зоне "Столото", открытой в столичном парке "Сокольники", москвичам рассказали обо всех подробностях российских лотерей.

Москвичи и гости столицы уже давно приходят в парки не только чтобы отдохнуть, но и набраться новых впечатлений. Со временем стало ясно, что простого благоустройства горожанам уже мало. Чтобы увеличивать посещаемость, необходимо было наполнить территорию смыслом. Это и организация минимальной инфраструктуры в виде точек питания, детских площадок, архитектурных решений, а также продуманного до мелочей досуга посетителей. Лотереи стали как раз тем самым видом досуга, способным привлечь новых посетителей.

Распространение лотерей в парках — это прямая отсылка к традициям прошлого. Так уж исторически сложилось, что в советское время лотереи можно было купить почти везде: в киосках, расположенных в парках, у дороги или прямо в метро. То есть там, где люди проводят больше всего времени. Московские парки стали своеобразной тестовой площадкой, на которой москвичи охотно стали проводить время, участвуя в лотереях. Участие в лотереях для многих стало доброй семейной традицией. Такой же, как и посещение парков всей семьёй. Оба эти направления объединили не одно поколение.

Директор по продажам "Столото" Роман Роменский рассказал о причинах появления лотерей в парках. По его словам, лотереи снова стали развлечением для всей семьи, а за пикником или во время обычной прогулки стало возможным выиграть крупный приз.

Лотереи в зонах отдыха — это возвращение доброй семейной традиции. Теперь в парках можно испытать удачу. Такой вид досуга снова становится актуальным, потому что лотерея — развлечение, за которым приходят в парки Роман Роменский

В День города бренд-зона "Столото" открылась в одном из самых посещаемых парков Москвы — "Сокольники". Здесь удалось реализовать концепцию места для отдыха горожан со множеством площадок. На многофункциональном пространстве разместилось несколько разных зон: от кемпинговых стоянок до павильона с настольными играми. Гости парка в рамках празднования Дня города знакомились со всеми видами лотерей и участвовали в интерактивных развлечениях, чтобы самостоятельно ощутить веселье, которое охватывает участников.

Директор "Сокольников", председатель совета Ассоциации по развитию парков и городских программ Андрей Лапшин рассказал, что для привлечения новых посетителей парки ориентируются на внедрение новых видов досуга и лотереи способствуют превращению их в зоны отдыха с высокой посещаемостью.

Люди снова проводят много времени в городских парках. Постоянно вводятся в работу новые досуговые площадки. Упор делается не только на их количество, но и на разнообразие. Лотереи помогают заинтересовать людей и привлекают в парк всё больше горожан Андрей Лапшин

Директор парка "Сокольники" отметил, что парки снова стали самым популярным местом отдыха у москвичей. В них проводят тысячи фестивалей, сотни мероприятий, для которых подготовлена идеальная инфраструктура.

Мы совсем недавно смотрели с представителями "Столото" старые фотографии, советские. Лотереи для парка "Сокольники" — это вековая традиция. Это история. Андрей Лапшин

В "Сокольниках" москвичи и гости столицы отдавали предпочтение моментальным лотереям, "Русскому лото" и знаменитой, известной ещё с советских времён, "Гослото "7 из 49". Кстати, в День города бренд-зону "Столото" посетила победительница государственной лотереи Алёна Банных. Девушка выиграла в лотерею 400 тысяч рублей.

Покупала билет в киоске "Столото" и выиграла. Нужно покупать лотерейные билеты и верить, вот и всё Алёна Банных

Бренд-зона "Столото" в парке "Сокольники" была посвящена самой популярной лотерее в России — легендарному "Русскому лото". Всенародно любимая лотерея празднует в этом году 25-летие.