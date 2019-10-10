Министр спорта Павел Колобков выбрал новый дизайн лотерей

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На форуме "Россия — спортивная держава" в Нижнем Новгороде состоялся торжественный старт голосования за новый дизайн билетов спортивной серии государственных лотерей. Открыл голосование министр спорта РФ Павел Колобков, олимпийский чемпион.

<p>Фото © &#34;Столото&#34;</p>

Все лотереи в России проводятся для финансирования социальных программ развития физической культуры и спорта. С каждым годом увеличиваются поступления в бюджет от лотерейной деятельности. Так, в этом году целевые отчисления в бюджет прогнозируемо составят 2,7 млрд рублей. Такой рост обусловлен эффективной работой распространителя государственных лотерей — компании "Столото". Всё больше людей в стране выбирают лотереи как возможность интересной формы досуга, — заявил Колобков.

За два дня работы форума в голосовании примут участие знаменитые спортсмены, чиновники, представители спортивных федераций и бизнес-сообщества.

<p>Фото © &#34;Столото&#34;</p>

Участники выбирают новый дизайн лотерей через интерактивный экран. Отдать свой голос можно за один из трёх вариантов дизайна специального спортивного тиража: популярные виды спорта, летние виды спорта 2020 года, виды спорта по предстоящим международным соревнованиям, которые будут проходить в России.

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