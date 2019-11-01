На что потратил выигрыш в лотерею пчеловод из Волгодонска

Пчеловод из Ростовской области Сергей Холостов мечтал разбогатеть, чтобы сделать свою жизнь более комфортной. И это ему удалось! Всё благодаря билету "Русского лото", который выиграл 1 000 000 рублей. Победитель поделился с нами, как сложилась его жизнь после лотерейной удачи.

"Миллион-то мой!"

Удивительно, но это не первая победа в семье Холостовых. В 2009 году Сергей выиграл в лотерею 160 000 рублей. Тогда мужчина потратил деньги на подарки для близких.

— После того случая я продолжил покупать билеты. Друзья мне говорили, что снаряд дважды в одну воронку не попадает. А я отвечал: "Ещё как попадает!" Видите, я был прав, — делится любимец фортуны.

К своему выигрышу на миллион житель Волгодонска отнёсся ответственно. Он долго размышлял, на что потратить эту сумму. Мужчина никак не мог решить, что принесёт большую пользу его семье.

— У меня было несколько вариантов: купить машину, сделать ремонт в доме или отложить всё на будущее, — рассказывает счастливчик. — Конечно, это приятные мысли. Миллион-то мой!

В итоге Сергей выбрал благоустройство собственного жилья. Он уже привёл в порядок двор и приступил к внутренней отделке дома. Рассчитав затраты на ремонт, мужчина понял, что от выигрыша осталась небольшая сумма.

— Остаток я отложил. В будущем подумаю, на что его потратить. Либо отдыхать полечу с женой, либо ещё подзаработаю и обновлю машину. Поживём — увидим, — добавляет волгодонец.

"Радуюсь любой победе"

Сергей — давний поклонник лотерей. Приобретает билеты регулярно. Постоянство и вера в удачу помогли выиграть по-крупному.

— Я не мнительный человек, в знаки не верю. Просто отношусь к участию спокойно и уверенно. Бывало, выиграю небольшую сумму — обрадуюсь. Не выиграю — не расстраиваюсь. Значит, повезёт в другой раз, — размышляет победитель.

Мужчина с радостью вспоминает тот день, когда в его руках оказался счастливый билет.

— Я пошёл в киоск покупать лотерейные билеты. Взял сразу несколько штук. У меня, кстати, в этот день было очень хорошее настроение. Как знал, что несу билет на миллион, — вспоминает победитель.

Мужчина любит смотреть трансляции тиража по телевизору. В воскресенье, пока супруга спала, он разложил на столе билеты, включил программу и следил за ходом розыгрыша.

— Я отмечал в билетах числа, которые называл ведущий. В какой-то момент отвлёкся и не отметил несколько чисел. Подумал, что ничего не выиграл. И пошёл заниматься своими делами, — рассказывает счастливчик.

Спустя пару часов Сергей решил перепроверить билеты на сайте "Столото".

— Включил компьютер, ввёл на сайте номера билетов. Смотрю, а там — выигрыш. Несколько раз проверял, а миллион никуда не делся, — с улыбкой вспоминает Сергей.

"Пчёлы мне как дети"

Сергей — потомственный пчеловод. Любимое дело досталось мужчине в наследство от родителей. Пасека расположена в деревне недалеко от дома победителя, на территории бывшей фамильной усадьбы. Рядом с пасекой лес, растёт акация и черноклён. Мёд получается очень вкусный.

Мужчина относится к пасеке как к детищу: с огромной любовью и заботой. Многие жители соседних поселений приходят к Сергею за мёдом.

— Пчёлы мне как дети, а пасека — второй дом. Я выхаживаю их как маленьких, — с гордостью отмечает миллионер.

Счастливчик планирует выделить небольшую сумму выигранных средств, чтобы докупить пчёл и необходимый инвентарь.

Мужчина продолжает участвовать в лотерее и верит, что выиграет в третий раз. Он с нетерпением ждёт предстоящего розыгрыша новогоднего миллиарда в "Русском лото" и уже купил билеты.

— Если стану миллиардером, то построю себе особняк, полностью обустрою пасеку, заведу новые пчелиные семьи и помогу близким. Устрою всем большой праздник, — мечтает победитель.

Напомним, в "Русском лото" состоится розыгрыш новогоднего тиража, по итогам которого в стране может появиться первый лотерейный миллиардер. Кроме того, будут разыграны миллионы других призов. Выигрывает каждый второй билет. Пока место миллиардера свободно. Кто станет счастливчиком, узнаем 1 января грядущего года. Билеты уже в продаже.