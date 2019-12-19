Новогодний тираж "Русского лото". Как выиграть миллиард рублей?

В новом году хочется начать новую жизнь? Значит, самое время купить билет на новогодний тираж "Русского лото" и испытать свою удачу. На кону — миллиард рублей. Кому он достанется, вся страна узнает 1 января в прямом эфире телеканала НТВ. Рассказываем, как принять участие в уже традиционном розыгрыше кругленькой суммы.

Миллиард от "Русское лото" — новогодний розыгрыш 1 января 2020 года

Покупать билеты "Русского лото", дарить их близким и вместе смотреть трансляцию праздничного розыгрыша. Многие россияне именно так видят 1 января, и это не случайно. Ведь в первый день 2020 года один из участников может стать первым в России лотерейным миллиардером.

Счастливчика определят в прямом эфире НТВ. Не забудьте включить телевизор в 15:30 по московскому времени, чтобы вместе с ведущим Михаилом Борисовым следить за ходом розыгрыша.

Кстати, ведущий уже сейчас поделился интересными фактами о предстоящем тираже. Он рассказал о волнении перед прямым эфиром, традициях лотереи, а также поделился, на что бы потратил миллиард рублей. Например, подарил бы своим близким сумму, которая помогла бы им не думать о деньгах, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах. Также Борисов учредил бы стипендию для одарённых студентов. Подробнее в видео.

Что разыграют в 1316-м тираже

Новогодний розыгрыш по праву называется особенным. Он отличается повышенным призовым фондом — уже сейчас он почти достиг 2,5 миллиарда рублей — и большими денежными призами. Итак, что же можно выиграть. Конечно же, 1 МИЛЛИАРД рублей! Он гарантированно будет разыгран 1 января. Этот главный приз достанется одному или нескольким участникам.

Также будет разыграно 100 призов по миллиону рублей. Но на этом подарки не заканчиваются. Розыгрыш пройдёт до 88-го хода, то есть пока в мешке не останется всего 2 бочонка. Это означает, что выигрывает каждый второй билет, победителей в разных категориях будет много!

Правила лотереи: как играть и выиграть?

Для того чтобы выиграть, нужно как минимум купить билет. Или получить его в подарок. Без этого стать миллиардером точно не получится. Что касается правил, они простые и напоминают всем известную игру в лото. Билет состоит из двух полей, в каждом по 15 чисел от 1 до 90. В мешке находится 90 пронумерованных бочонков.

В прямом эфире ведущий и гости студии будут доставать бочонки. Вам нужно будет только зачеркивать у себя числа. Миллиард выиграет участник или участники, у кого раньше всех будут зачёркнуты все 15 чисел верхнего или нижнего поля билета. С вероятностью 60%, победитель будет один. Но их может оказаться несколько, тогда все счастливчики разделят миллиард поровну. Так было в прошлом году, когда участники из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга получили по 500 миллионов.

Победители следующих туров должны будут зачеркнуть все 30 чисел. На этом этапе разыграют 100 призов по 1 миллиону и остальные призы. В конце останется всего 2 бочонка. Если чисел, указанных на них, не будет в вашем билете, значит вы выиграли!

Где и когда посмотреть трансляцию 1316 тиража

Вариантов несколько. В режиме реального времени за ходом трансляции можно будет следить на телеканале НТВ. Начало в 15:30 по мск. Увидеть её могут жители всей России, но точное время лучше уточнить в телепрограмме.

Почему многие предпочитают смотреть розыгрыш по телевизору в кругу семьи? Потому что помимо результатов, можно будет увидеть яркую шоу-программу со специально приглашёнными гостями, а также послушать истории счастливчиков, которым уже однажды повезло.

Запись розыгрыша будет выложена на официальный канал на YouTube. Также она будет размещена в архиве тиражей на официальном сайте "Столото". Здесь же, на сайте компании-распространителя, можно просто ввести номер билета и узнать, сколько он выиграл.

Также результаты новогоднего розыгрыша можно проверить на почте, в лотерейных киосках и по телефону: 8-900-55-500-55. Можно уточнить информацию о результатах и через формы обратной связи на сайте и во "ВКонтакте".

Как купить билет на миллиард и его стоимость

Билет за 100 рублей можно купить онлайн и офлайн. Преимущества электронной покупки — в личном кабинете вы сразу увидите, какие выиграли и сколько. Онлайн-продажа доступна на сайте stoloto.ru, а также в мобильном приложении.

Если по душе бумажная версия, её можно приобрести на почте, в лотерейном киоске, в сети продуктовых супермаркетов и салонах связи.

Можно ли увеличить шансы на выигрыш в новом году

Гарантировать победу ни в одной лотерее нельзя. Ведь результаты зависят прежде всего от удачи. Но можно увеличить свои шансы. Например, покупая онлайн, можно выбрать опцию "Мультиставка" и взять билеты, в которых есть все 90 чисел. Так вероятность победы кратно увеличивается. Ну и, конечно, один билет — это один шанс выиграть миллиард, а 10 — 10 возможностей забрать главный приз.

А ещё не забывайте искать ваши любимые числа. Может быть, именно они принесут удачу.