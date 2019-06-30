Оказывается, у страха нет предела: 10 пугающих игрушек из кабинета стоматолога

Ни взрослые, ни дети не любят ходить к стоматологу. Но в сознательном возрасте можно хотя бы уговорить себя на этот смелый поступок при помощи силы воли.

А вот чтобы затащить в больницу детей, поход к зубному врачу приходится превращать в игру.

В кабинете детского стоматолога часто можно встретить множество разных игрушек.

Они отвлекают внимание ребёнка, заставляя его забыть о боли и страхе.

Врачи обещают малышам, что обязательно дадут поиграть и с этим мишкой, и с той куклой, надо только немного потерпеть и посидеть спокойно.

Но как тут усидишь, когда со всех сторон на тебя глядят такие монстры?

Комбинация вставной челюсти и мягкой игрушки кажется стоматологам хорошей идеей.

При помощи такой демонстрационной модели они надеются научить малышей правильно чистить зубы.

Только вот не страшно ли детям играть с такими зверушками?

На десяток жутковатых игрушек, конечно, приходится одна забавная.

Отважные маленькие пациенты иногда всё же пробуют поиграть с зубастыми животными.

Но вот у взрослых от вида этих мягких игрушек точно мороз по коже.