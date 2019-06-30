Оказывается, у страха нет предела: 10 пугающих игрушек из кабинета стоматолога

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Фото: © Imgur / johnnyd87

Ни взрослые, ни дети не любят ходить к стоматологу. Но в сознательном возрасте можно хотя бы уговорить себя на этот смелый поступок при помощи силы воли.

А вот чтобы затащить в больницу детей, поход к зубному врачу приходится превращать в игру.

<p>Фото: © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/equalsnil" target="_blank">equalsnil</a></p>

В кабинете детского стоматолога часто можно встретить множество разных игрушек.

<p>Фото: © Twitter / <a href="https://twitter.com/EmergencyDenta1/status/636254029799141376" target="_blank">EmergencyDenta1</a></p>

Они отвлекают внимание ребёнка, заставляя его забыть о боли и страхе.

<p>Фото: © Imgur / <a href="https://imgur.com/user/MSueAgee" target="_blank">MSueAgee</a></p>

Врачи обещают малышам, что обязательно дадут поиграть и с этим мишкой, и с той куклой, надо только немного потерпеть и посидеть спокойно.

<p>Фото: © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/chrono1465" target="_blank">chrono1465</a></p>

Но как тут усидишь, когда со всех сторон на тебя глядят такие монстры?

<p>Фото: © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/pesno1" target="_blank">pesno1</a></p>

Комбинация вставной челюсти и мягкой игрушки кажется стоматологам хорошей идеей.

<p>Фото: © Imgur / <a href="https://imgur.com/user/makkon" target="_blank">makkon</a></p>

При помощи такой демонстрационной модели они надеются научить малышей правильно чистить зубы.

<p>Фото: © Reddit / <a href="https://www.reddit.com/user/ksrdian" target="_blank">ksrdian</a></p>

Только вот не страшно ли детям играть с такими зверушками?

<p>Фото: © <a href="http://lonetreepediatricdentistry.com/practice-philosophy" target="_blank">http://lonetreepediatricdentistry.com</a></p>

На десяток жутковатых игрушек, конечно, приходится одна забавная.

<p>Фото: © Imgur / <a href="https://imgur.com/user/FrozenFoodGuy" target="_blank">FrozenFoodGuy</a></p>

Отважные маленькие пациенты иногда всё же пробуют поиграть с зубастыми животными.

<p>Фото: © Imgur / <a href="https://imgur.com/user/johnnyd87" target="_blank">johnnyd87</a></p>

Но вот у взрослых от вида этих мягких игрушек точно мороз по коже.

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