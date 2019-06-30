Оказывается, у страха нет предела: 10 пугающих игрушек из кабинета стоматолога

А вот чтобы затащить в больницу детей, поход к зубному врачу приходится превращать в игру.
В кабинете детского стоматолога часто можно встретить множество разных игрушек.
Они отвлекают внимание ребёнка, заставляя его забыть о боли и страхе.
Врачи обещают малышам, что обязательно дадут поиграть и с этим мишкой, и с той куклой, надо только немного потерпеть и посидеть спокойно.
Но как тут усидишь, когда со всех сторон на тебя глядят такие монстры?
Комбинация вставной челюсти и мягкой игрушки кажется стоматологам хорошей идеей.
При помощи такой демонстрационной модели они надеются научить малышей правильно чистить зубы.
Только вот не страшно ли детям играть с такими зверушками?
На десяток жутковатых игрушек, конечно, приходится одна забавная.
Отважные маленькие пациенты иногда всё же пробуют поиграть с зубастыми животными.
Но вот у взрослых от вида этих мягких игрушек точно мороз по коже.