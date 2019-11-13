Врачи обнаружили в носу пациента зуб, который мешал ему нормально дышать 20 лет

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Кадр из видео © Heilongjiang TV

30-летнему мужчине из Харбина, Китай, пришлось удалять зуб. Вот только кариес или нарушения прикуса тут ни при чём. Дело в том, что нашли его в носу пациента.

Последние три месяца Чжан Биншен страдал от сильной заложенности носа и проблем с дыханием. Поход к врачу раскрыл для него новые подробности инцидента, который произошёл 20 лет назад. В его ноздре медики обнаружили зуб. Как оказалось, его собственный. По тому, как он успел врасти, врачи предположили, что находится он там уже давно.

<p>Кадр из видео © <a href="https://k.sina.com.cn/article_1675961211_m63e5237b03301081u.html" target="_blank">Heilongjiang TV</a></p>

Чжан вспомнил, что в 1999-м, когда ему было десять лет, он упал с третьего этажа торгового центра и выбил два зуба. Один он нашёл сразу, а вот судьба другого была неизвестна... до этого момента.

За двадцать лет инородное тело принесло немало неудобств. У мужчины были проблемы с дыханием, он не мог нормально спать по ночам. Также пациент жаловался на постоянный неприятный запах.

<p>Кадр из видео © <a href="https://k.sina.com.cn/article_1675961211_m63e5237b03301081u.html" target="_blank">Heilongjiang TV</a></p>

Врачи удалили зуб, который два десятилетия мешал жить Биншену, всего за полчаса. Сейчас выздоровление пациента идёт полным ходом, и ожидается, что вскоре его выпишут из больницы, сообщает Heilongjiang TV.

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