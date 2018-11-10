"Диван катапультировал меня во время интима с мужем, и теперь я — инвалид"

По словам женщины, трагический инцидент произошёл через неделю после того, как супруги купили новый двуспальный диван. Они решили заняться сексом на новой мебели. Женщина стояла на коленях, а потом попыталась сменить позу, когда её "катапультировали" на пол. Клэр получила серьёзные травмы позвоночника, после которых осталась парализованной.
Я развернулась, опустила руку, а затем почувствовала, что меня "катапультировал" диван. <...> Я ударилась головой об пол, а затем услышала, будто пружина щелкнула в моём теле
Клэр Басби
Сестра Клэр Натали утверждает, что сначала британка была в настолько плохом состоянии, что они не обсуждали, что произошло. Но потом Клэр рассказала, что несчастье случилось из-за бракованной мебели. Две половины дивана не были должным образом скреплены и находились под наклоном.
Клэр не могла разговаривать, в какой-то момент она перенесла два сердечных приступа за 24 часа
Натали Басби, сестра
Сейчас парализованная женщина обратилась к юристам и хочет получить компенсацию от компании-производителя — Berkshire Bed Company. Однако представители последней отрицают свою вину и утверждают, что диван был исправен и правильно собран. А британка просто потеряла равновесие и сама упала с края.
- Популярные
- По времени