"Диван катапультировал меня во время интима с мужем, и теперь я — инвалид"

46-летняя Клэр Басби из Беркшира, Англия, считает, что мебель оказалась бракованной, и хочет, чтобы ей выплатили компенсацию в размере £1 млн (около 87 млн руб.), пишет Mirror.

По словам женщины, трагический инцидент произошёл через неделю после того, как супруги купили новый двуспальный диван. Они решили заняться сексом на новой мебели. Женщина стояла на коленях, а потом попыталась сменить позу, когда её "катапультировали" на пол. Клэр получила серьёзные травмы позвоночника, после которых осталась парализованной.

Я развернулась, опустила руку, а затем почувствовала, что меня "катапультировал" диван. <...> Я ударилась головой об пол, а затем услышала, будто пружина щелкнула в моём теле Клэр Басби

Сестра Клэр Натали утверждает, что сначала британка была в настолько плохом состоянии, что они не обсуждали, что произошло. Но потом Клэр рассказала, что несчастье случилось из-за бракованной мебели. Две половины дивана не были должным образом скреплены и находились под наклоном.

Клэр не могла разговаривать, в какой-то момент она перенесла два сердечных приступа за 24 часа Натали Басби, сестра

Сейчас парализованная женщина обратилась к юристам и хочет получить компенсацию от компании-производителя — Berkshire Bed Company. Однако представители последней отрицают свою вину и утверждают, что диван был исправен и правильно собран. А британка просто потеряла равновесие и сама упала с края.