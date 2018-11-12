Водитель снял жуткое существо, похожее на Голлума, голосующего на обочине

Ролик попал на ютуб-канал UFOmania, но стал популярен, когда на него обратили внимание на Reddit, пишет Daily Star. На его кадрах видно зеленоватое существо с длинными руками и ногами ростом, предположительно, чуть больше метра. По словам водителя, сначала он думал, что это просто автостопщик, который хочет остановить машину. Но при ближайшем рассмотрении это оказалось нечто странное. А когда мужчина решил ещё раз взглянуть на незнакомца, того уже не было.
Я проехал мимо и потом посмотрел в зеркало — существо исчезло
Водитель
В комментариях под видео решили, что герой ролика действительно выглядит очень странно и похож на пришельца. Но более скептичные пользователи предположили, что это мог быть всего лишь манекен.
В Восточном Техасе много странных вещей
Holly Baker /aka happychyld
В нём, кажется, около метра, но руки и тело — как у взрослого человека. Кто знает...
MALEGR8DANE 4LOVE ON TRACK
Выглядит как Голлум из "Властелина колец"
Lisa Browne
Автостопом по галактике
James Laughing
Это манекен
Jasmine Rodriguez
- Популярные
- По времени