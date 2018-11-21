Коза родила человекоподобное существо, и теперь хозяева ждут беды

40-летняя Жозефина Репик из провинции Султан-Кударат, Филиппины, рассказала, что её коза окотила ужасное существо, которое напугало её семью и местных жителей, пишет The Sun.

Козе Жозефины пришлось делать кесарево сечение. И присутствующие при окоте вскрикнули от ужаса, когда второй козлёнок появился на свет. По словам женщины, он был похож и на человека, и на поросёнка, и на какое-то морское животное.

К сожалению, коза с козлятами умерли. А местные жители стали стекаться в дом филиппинки, чтобы посмотреть на диковенное существо. Зрелище их очень напугало, люди решили, что "адский мутант" был проклят и принесёт несчастье.

Мы были шокированы. Все наши соседи пришли к нам, чтобы на него посмотреть. Никто не знает, что это такое, но это не коза. Это ужасно. Нам всем интересно, почему это произошло и действительно ли это принесёт несчастье Жозефина Репик

Но, возможно, у необычного явления есть объяснение. Доктор Агапита Сальсес из института зоологии рассказала, что плод, видимо, подвергся генетической мутации в утробе матери. Коза могла заразиться лихорадкой Рифт-Валли, которую переносят комары, что и привело к нарушениям развития.