Во время разговора с матерью сын шутил насчёт призрака, но тут стало не до смеха

Сын позвонил маме по телефону и остался шокированным, когда во время разговора увидел на кадрах с камеры наблюдения нечто необычное. Перед женщиной возник летающий светящийся шар.
Причём женщина его не видела и поняла, что происходит, только когда сама взглянула на кадры с камеры на своём телефоне. На ролике видно, как она пытается отогнать "гостя". При этом сын сначала попытался пошутить про приведение Каспера и подумал, что это, должно быть, проблемы с камерой. Но шар всё не исчезал и продолжал преследовать женщину, поэтому Алан и сам изрядно испугался.
В комментариях к ролику пользователи писали, что это и правда выглядит жутковато. Но один из них решил, что светящийся шар был "милым".
Ух ты! Безумно и жутко
Rebel Rocker
Это было странно!
Ben
Этот призрачный шар кажется милым
Zoot Z Allures
- Популярные
- По времени