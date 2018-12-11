Во время разговора с матерью сын шутил насчёт призрака, но тут стало не до смеха

Роликом с ютуб-каналом The Hidden Underbelly 2.0 поделился парень по имени Алан Смит, пишет Daily Star. Странный инцидент попал на камеру наблюдения.

Сын позвонил маме по телефону и остался шокированным, когда во время разговора увидел на кадрах с камеры наблюдения нечто необычное. Перед женщиной возник летающий светящийся шар.

Причём женщина его не видела и поняла, что происходит, только когда сама взглянула на кадры с камеры на своём телефоне. На ролике видно, как она пытается отогнать "гостя". При этом сын сначала попытался пошутить про приведение Каспера и подумал, что это, должно быть, проблемы с камерой. Но шар всё не исчезал и продолжал преследовать женщину, поэтому Алан и сам изрядно испугался.

В комментариях к ролику пользователи писали, что это и правда выглядит жутковато. Но один из них решил, что светящийся шар был "милым".

Ух ты! Безумно и жутко Rebel Rocker

Это было странно! Ben