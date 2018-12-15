"Сбой в матрице". Мальчик внезапно "телепортировался" во время выпуска новостей

Короткий ролик из новостей Би-би-си стал вирусным после того, как его разместил в "Твиттере" пользователь под ником TewkesburyLeak. Он поразился тому, что на кадрах ролика на шестой секунде за спиной у женщины из ниоткуда появляется мальчик, которого ведут за руку.
Что, чёрт возьми, происходит? Кто-нибудь ещё видит телепортацию ребёнка?
TewkesburyLeak
Зрителей тоже впечатлил загадочный инцидент. Причём настолько, что ролик за два дня набрал почти 1,5 млн просмотров. А в комментариях стали искать объяснений мистической "телепортации" и гадать, как же так вышло на самом деле. Многие пользователи решили пошутить, основываясь на известных фантастических произведениях. Также озвучили версии про сбой в трансляции. Но в итоге самым логичным и популярным объяснением стала версия про неудачный монтаж.
Сбой в матрице
SoTiredzzz
Сейчас все женщины по имени Сара Коннор должны занервничать
haddocknuff
Возможно, это путешественник во времени вернулся, чтобы изучить Великобританию до смутных времен
uniquetoybox
Думаю, это был сбой в трансляции
buntyhoven
Это просто корявый монтаж
MartinSymtek130
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